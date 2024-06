A- A+

Médico explica o motivo bizarro pelo qual as mulheres preferem banhos mais quentes do que os homens Ainda que pareça questão de gosto, existe uma razão científica para esta tendência

A escolha da temperatura para o banho pode ser influenciada diretamente pelo tempo mais ameno em algumas estações do ano. Contudo, como apontam alguns relatos publicados na plataforma de vídeos TikTok, sob a nova trend "esposas versus maridos", as mulheres preferem tomar uma ducha quente na maior parte do ano. Como a ciência explica esta tendência?

Sensibilidade ao frio

Após notar as dúvidas existentes a partir das diferenças entre as escolhas de temperatura no chuveiro, o médico Sermed Mezher, de Londres, na Inglaterra, explica que isso se dá porque as mulheres têm uma tendência a apresentar uma maior sensibilidade ao frio.

“Se você é uma mulher que gosta de tomar um banho bem quente no chuveiro, não está sozinha e há uma razão para isso. Veja, as mulheres têm naturalmente uma temperatura corporal central ligeiramente mais alta em comparação com os homens, o que ajuda a manter os órgãos internos quentinhos, mas pode levar à sensibilidade ao frio que pode piorar ao longo do ciclo", explicou o profissional em sua conta no Instagram.

Ainda, segundo ele, durante a ovulação e o fim da menstruação a mulher sente ainda mais frio que o costume. Isto ocorre porque o aumento do estrogênio no organismo reduz a temperatura corporal, e, por consequência, diminui o fluxo sanguíneo para as mãos e os pés.





“O estrogênio, um hormônio chave no sistema reprodutor feminino, pode ter efeitos significativos nas propriedades e na circulação do sangue. Um desses efeitos inclui o espessamento do sangue, o que pode complicar seu fluxo, especialmente para pequenos capilares nas extremidades, como as mãos e pés", acrescentou.

Além disso, os homens tem mais músculo esquelético, chamado de "órgão termôgenico", ou seja, que produz calor, em comparação às mulheres que apresentam maior concentração de gordura corporal.

Outro fenômeno também pode ocasionar um aumento perceptível na sensibilidade.

"Sabemos que as mulheres têm cinco vezes mais probabilidade de sofrer do fenômeno de Raynaud, que pode causar espasmo dos vasos sanguíneos das mãos e dos pés. Mas mesmo sem isso, as mulheres ficam em média três graus mais frias nas mãos e nos pés devido ao estrogênio. engrossando o sangue, tornando mais difícil chegar lá", conclui.

