Novembro Azul

Médico Fernando Gurgel conduz palestra sobre prevenção ao câncer de próstata na Folha de Pernambuco

O radiologista tirou dúvidas dos colaboradores sobre exames, fatores de risco e ações preventivas

Médico Fernando Gurgel comanda palestra aos colaboradores da Folha de Pernambuco sobre câncer de próstataMédico Fernando Gurgel comanda palestra aos colaboradores da Folha de Pernambuco sobre câncer de próstata - Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

O radiologista Fernando Gurgel visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (27) e comandou uma palestra destinada aos colaboradores da empresa sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, em alusão à campanha do Novembro Azul.

Na conversa, Fernando Gurgel destacou a relevância do Novembro Azul, que é uma campanha internacional de conscientização sobre a saúde masculina, principalmente na prevenção do câncer de próstata, e tirou dúvidas dos colaboradores sobre exames, fatores de risco e ações preventivas.

"Foi uma satisfação estar na Folha [de Pernambuco] e ser chamado para trazer informação de qualidade, porque informação é a grande arma para o diagnóstico precoce. A campanha tem essa importância de trazer o diagnóstico precoce para o câncer de próstata que é tão prevalente, e que na maioria das vezes é totalmente assintomático", iniciou o médico que ressaltou a importância do homem tomar a iniciativa de se cuidar. 

"Novembro Azul é muito mais do que uma campanha, é uma questão de integração pela saúde do homem, que é tão esquecido em relação à questão da saúde. Tem campanha para vacinação, para câncer de colo de útero, prevenção dos idosos, mas os homens geralmente não são o foco da saúde. É preciso, realmente, de uma coragem do homem para marcar seu exame, e mesmo que não sinta nada, fazer um check-up para diagnosticar precocemente uma doença que pode trazer problemas à saúde", completou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A recomendação do médico é que o público geral comece a fazer o check-up do câncer de próstata, que compõe o toque retal e exame do PSA, a partir dos 50 anos de idade. 

As pessoas com histórico familiar de câncer de próstata, seja pai, irmão ou parente próximo, homens negros e até com câncer de mama entre as mulheres, deve iniciar a prevenção a partir dos 45 anos de idade.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que devem surgir 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil, entre 2023 e 2025. O instituto considera um risco de 67,86 casos para cada 100 mil homens no país.

Palestra Fernando Gurgel na Folha de Pernambuco Palestra do Novembro Azul sobre o câncer de próstata na Folha de Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco. 

O câncer de próstata é o segundo que mais atinge os homens no Brasil, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. 

Com esse cenário, o médico Fernando Gurgel valorizou a ação da Folha de Pernambuco de promover espaços de diálogo com os colaboradores.

"Essa iniciativa da Folha de Pernambuco é fundamental para integrar os homens e os funcionários. Parece que os homens juntos fazem as coisas melhores, para que eles consigam se cuidar, que as famílias continuem ativa contando com sua virilidade de forma natura”, afirmou. 

