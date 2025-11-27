A- A+

Novembro Azul Médico Fernando Gurgel conduz palestra sobre prevenção ao câncer de próstata na Folha de Pernambuco O radiologista tirou dúvidas dos colaboradores sobre exames, fatores de risco e ações preventivas

O radiologista Fernando Gurgel visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (27) e comandou uma palestra destinada aos colaboradores da empresa sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, em alusão à campanha do Novembro Azul.

Na conversa, Fernando Gurgel destacou a relevância do Novembro Azul, que é uma campanha internacional de conscientização sobre a saúde masculina, principalmente na prevenção do câncer de próstata, e tirou dúvidas dos colaboradores sobre exames, fatores de risco e ações preventivas.

"Foi uma satisfação estar na Folha [de Pernambuco] e ser chamado para trazer informação de qualidade, porque informação é a grande arma para o diagnóstico precoce. A campanha tem essa importância de trazer o diagnóstico precoce para o câncer de próstata que é tão prevalente, e que na maioria das vezes é totalmente assintomático", iniciou o médico que ressaltou a importância do homem tomar a iniciativa de se cuidar.

"Novembro Azul é muito mais do que uma campanha, é uma questão de integração pela saúde do homem, que é tão esquecido em relação à questão da saúde. Tem campanha para vacinação, para câncer de colo de útero, prevenção dos idosos, mas os homens geralmente não são o foco da saúde. É preciso, realmente, de uma coragem do homem para marcar seu exame, e mesmo que não sinta nada, fazer um check-up para diagnosticar precocemente uma doença que pode trazer problemas à saúde", completou.

A recomendação do médico é que o público geral comece a fazer o check-up do câncer de próstata, que compõe o toque retal e exame do PSA, a partir dos 50 anos de idade.

As pessoas com histórico familiar de câncer de próstata, seja pai, irmão ou parente próximo, homens negros e até com câncer de mama entre as mulheres, deve iniciar a prevenção a partir dos 45 anos de idade.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que devem surgir 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil, entre 2023 e 2025. O instituto considera um risco de 67,86 casos para cada 100 mil homens no país.

Palestra do Novembro Azul sobre o câncer de próstata na Folha de Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

O câncer de próstata é o segundo que mais atinge os homens no Brasil, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma.

Com esse cenário, o médico Fernando Gurgel valorizou a ação da Folha de Pernambuco de promover espaços de diálogo com os colaboradores.

"Essa iniciativa da Folha de Pernambuco é fundamental para integrar os homens e os funcionários. Parece que os homens juntos fazem as coisas melhores, para que eles consigam se cuidar, que as famílias continuem ativa contando com sua virilidade de forma natura”, afirmou.

