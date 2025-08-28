Qui, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

Defesa dele não foi localizada, pois seu nome não foi divulgado

Reportar Erro
Médico legista foi contido por moradoresMédico legista foi contido por moradores - Foto: Redes sociais/Reprodução

Um médico legista sacou uma arma de fogo durante a realização de uma reunião de condomínio localizado no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Ele foi contido por moradores. O caso aconteceu no último domingo (24).

A defesa dele não foi localizada, pois seu nome não foi divulgado.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso foi apurado pela Corregedoria da Polícia Civil e encaminhado à Justiça por meio de um Termo Circunstanciado de constrangimento ilegal majorado.

Leia também

• Funcionários da cidade no RJ são presos acusados de dopar e abandonar cães, que acabavam mortos

• IBGE: quais são os Estados mais populosos do Brasil?

• Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo



"Policiais militares e a Corregedoria foram acionados, e o agente entregou a arma voluntariamente para apreensão", disse a SSP. Segundo a investigação, testemunhas foram ouvidas e exames periciais foram solicitados. O procedimento seguiu os trâmites legais, de acordo com a SSP.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter