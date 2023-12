Médico lista os 3 alimentos que aumentam o ronco se forem consumidos à noite, veja quais são

A- A+

O ronco é um problema bem comum: 24% dos homens de meia-idade roncam, enquanto a taxa entre mulheres é de 18%, apontam dados da Associação Brasileira do Sono. Com o avançar da idade o problema aumenta, chegando a 60% do público masculino e 40% do feminino com mais de 60 anos. O que poucas pessoas sabem é que o que se come antes de dormir pode deixar o ronco ainda mais alto.

Existem algumas causas físicas para o ronco, sendo as principais delas o aumento de peso, alterações anatômicas das vias aéreas e o excesso de flacidez na região da garganta.

— Existem causas secundárias do ronco, ou seja, problemas que agravam ou pioram o quadro em uma noite pontual. Os alimentos têm um papel bem determinante nesse quesito — explica Leandro Velasco, médico e dentista, especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial, cuja prática clínica é dedicada ao tratamento do ronco e apneia do sono.

O ronco é caracterizado pelo barulho feito pelo ar obstruído e que passa com dificuldade pelas vias aéreas durante a respiração. Já apneia do sono é um distúrbio que afeta a respiração de uma pessoa, fazendo com que ela pare de respirar uma ou mais vezes enquanto dorme.

— O grande ponto dos alimentos é que eles vão piorar a condição de ronco naquele dia, próximo ao horário em que foram ingeridos. Não é que se eu tomar leite hoje e vou roncar por uma semana. Se eu consumir isso hoje, pode ser que eu tenha uma noite ruim, mas se amanhã eu não consumir, a outra noite não vai ser afetada por isso — pontua. — Então, uma pessoa que ronca todos os dias, mas não consome todos os dias alimentos que podem piorar esse quadro, então obviamente que o ronco não está relacionado com a alimentação, mas a uma causa primária.



Velasco lista três grupos de alimentos e bebidas que agravam o ronco e devem ter o consumo evitado pelo menos três horas antes de dormir.

Bebidas alcoólicas

O álcool afeta negativamente o ronco. Segundo o especialista, muitos pacientes chegam na consulta relatando que quando bebem roncam mais ou que só roncam depois de beber.

— Muitas pessoas gostam de tomar um vinho no jantar. Mas as bebidas alcoólicas relaxam demais a musculatura da garganta, o que pode intensificar o ronco e aumentar o risco de apneia — detalha o médico.

Laticínios

Os laticínios, produtos derivados do leite como o queijo, podem irritar as vias respiratórias e aumentar a produção de muco, o que dificulta a passagem de ar, piorando o ronco. Segundo o médico, comidas apimentadas também podem provocar o mesmo efeito.

— Todo e qualquer alimento que for irritante para as vias respiratórias pode piorar o quadro de ronco.

Comidas pesadas e gordurosas

O médico destaca ainda os alimentos de digestão mais difícil e lenta, como comidas mais pesadas (massas, por exemplo) ou gordurosas podem causar indigestão e refluxo, aumentando o risco de ronco e apneia do sono.

— Eles terão um papel mais importante (no ronco) se forem consumidos mais próximo da hora de deitar-se. Então, se você for comer uma feijoada antes de dormir, você provavelmente vai roncar mais — exemplifica o especialista.

Veja também

SAÚDE A solidão chegou com o Natal? Você não é o único; saiba como lidar com esse sentimento