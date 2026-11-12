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saúde Médico que disse que mamografia causa câncer é condenado e terá que pagar multa de R$ 100 mil Influenciador com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram terá que indenizar fundo de defesa de direitos coletivos e está proibido de republicar conteúdos com as mesmas alegações; decisão ainda pode ser contestada

O médico Lucas Ferreira Mattos, que divulgou nas redes sociais a informação falsa de que exames de mamografia aumentam o risco de câncer de mama, foi condenado pela Justiça Federal ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos.

A sentença foi proferida em 3 de novembro pelo juiz Felipe Eugenio de Almeida Aguiar, da 6ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte.

O profissional, que tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e 22 mil inscritos no YouTube, também está proibido de republicar os conteúdos questionados ou fazer novas afirmações com o mesmo teor.

A ação civil pública foi movida pela Advocacia-Geral da União (AGU), em nome da União, após o médico publicar um vídeo em que afirmava que uma mamografia produz uma quantidade de radiação equivalente a 200 exames de raio-X e, por isso, aumentaria a incidência de câncer de mama.

Na mesma gravação, ele também declarou ter 100% de certeza de que nódulos benignos nas mamas seriam consequência de deficiência de iodo.

O caso já havia tido um desdobramento desfavorável ao profissional no fim de 2025. Na ocasião, a Justiça concedeu uma decisão liminar determinando a retirada das publicações questionadas e proibindo a divulgação de novos conteúdos com as mesmas alegações.

Após uma nova determinação judicial, o médico removeu os vídeos do Instagram e do YouTube.

Na sentença de mérito, o magistrado considerou que a liberdade de expressão não protege a divulgação de informações sem sustentação científica mínima quando elas têm potencial para prejudicar políticas públicas de saúde e afastar pacientes de exames preventivos.

O juiz também destacou que a autoridade profissional de um médico amplia sua responsabilidade ao divulgar informações para um público numeroso.

Por que o médico foi condenado?

Ao analisar o caso, o juiz considerou que as declarações sobre os riscos da mamografia contrariavam as evidências científicas e as orientações técnicas do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Segundo o parecer técnico apresentado pela União, a dose de radiação dos aparelhos digitais modernos é muito pequena diante dos benefícios do rastreamento.

A decisão cita uma estimativa segundo a qual o exame pode ajudar a salvar ao menos 21 vidas a cada 10 mil mulheres rastreadas por década, enquanto o risco teórico de indução de câncer pela exposição acumulada seria de aproximadamente um caso a cada mil mulheres submetidas continuamente ao rastreamento durante quatro décadas.

O magistrado também considerou irregular a afirmação de que nódulos mamários seriam provocados por deficiência de iodo. Segundo a sentença, o médico apresentou um diagnóstico sem avaliação presencial, exame físico ou análise do histórico clínico da paciente, em desacordo com normas do Código de Ética Médica.

Para o juiz, a divulgação de informações alarmistas pode comprometer a confiança da população nas políticas de prevenção do câncer de mama, levando mulheres a adiar ou abandonar exames e aumentando o risco de diagnósticos em estágios avançados.

Outras medidas determinadas pela Justiça

Além da indenização de R$ 100 mil, a sentença confirmou em caráter definitivo a obrigação de o médico não republicar as postagens questionadas em qualquer meio de comunicação ou plataforma digital.

Ele também não poderá divulgar afirmações de mesmo teor, especialmente as que associem falsamente a mamografia ao aumento da incidência de câncer de mama ou apresentem diagnósticos genéricos de nódulos mamários sem avaliação clínica individualizada e presencial.

O descumprimento poderá resultar em multa diária, cujo valor será estabelecido pelo juízo em caso de reincidência. A indenização deverá ser destinada integralmente ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), que recebe recursos provenientes de condenações relacionadas a danos a interesses coletivos.

A AGU também havia solicitado que o profissional fosse obrigado a publicar materiais educativos elaborados pelo Ministério da Saúde e gravar um vídeo de retratação seguindo um roteiro preparado pelo governo federal. Esses dois pedidos, porém, foram rejeitados pelo magistrado.

Na avaliação do juiz, obrigar alguém a reproduzir declarações previamente redigidas pelo poder público violaria a liberdade de consciência e de manifestação do pensamento. Ele entendeu que cabe ao próprio governo promover campanhas de conscientização sobre a importância dos exames preventivos.

A sentença foi proferida em primeira instância e ainda pode ser contestada por meio de recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).

Importância da mamografia

A mamografia é o procedimento utilizado nos exames de rotina, conhecidos como rastreamento, para câncer de mama. O objetivo é avaliar periodicamente mulheres sem sintomas para identificar de forma precoce os casos da doença e, dessa forma, aumentar as chances de cura.

A recomendação do Ministério da Saúde é que todas as mulheres saudáveis entre 50 e 74 anos realizem o procedimento a cada dois anos. Em caso de sinais e sintomas suspeitos, a mamografia é indicada como exame diagnóstico para qualquer mulher, independentemente da faixa etária.

Em relação aos exames de rotina, para aquelas a partir dos 40 também já há uma recomendação de rastreio pelas entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).

No Sistema Único de Saúde (SUS), o ministério diz que ele também pode ser feito nesta faixa mediante demanda, em decisão conjunta com o profissional de saúde.

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