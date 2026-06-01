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RECIFE Médico que está de férias no Recife ajudou vítima de ataque de tubarão Mike Andrade, de Minas Gerais, fez os primeiros socorros para estancar o sangramento da vítima até a chegada dos bombeiros

Um médico que está de passagem como turista pelo Recife prestou os primeiros socorros de Marcela Vitória de Lima Santos, jovem de 19 anos vítima de ataque de tubarão, nesta segunda-feira (1º).

O incidente ocorreu na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, próximo à Padaria Boa Viagem.

Mike Andrade é de Minas Gerais e está de férias em Pernambuco com a mãe. O médico veio passar alguns dias no Recife.

Durante uma caminhada nesta tarde, o profissional da saúde observou o movimento dentro da água.

“Eu não esperava socorrer uma pessoa. Vimos o rastro de sangue e outras pessoas correndo para retirar [a vítima]. Imediatamente eu corri porque sou médico e imaginei que ela ia precisar de alguma ajuda”, contou.

De acordo com o médico, quando a vítima foi retirada do mar, foi possível ver a perna direita praticamente amputada.

“Única coisa que fiz foi correr. Fiquei estancando e orientando as pessoas para ajudar até a chegada dos bombeiros”, detalhou.

Por saber do histórico na Região Metropolitana do Recife (RMR), que registrou o segundo ataque de tubarão em pouco mais de 24 horas, o médico já estava ciente de que não iria entrar no mar.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a vítima foi encaminhada ao Hospital Alfa, também no bairro de Boa Viagem, e foi transferida pelo Samu para o Hospital da Restauração, no Derby, na área central do Recife.

"Durante o deslocamento, equipes de motorrresgate do CBMPE prestaram apoio operacional para garantir maior agilidade ao transporte da paciente", informou a corporação.

A vítima segue no Hospital da Restauração (HR). Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dela.

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