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Justiça

Médico que estava foragido por morte de mulher após "harmonização de bumbum" é preso no Ceará

Adriana Soares Lima Laurentino fez procedimento de "harmonização de bumbum", mas não resistiu e faleceu horas depois

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Médico Marcelo Alves Vasconcelos teve prisão preventiva decretada no último dia 27 de março, pela morte da paciente Adriana Soares Lima Laurentino após procedimento de Médico Marcelo Alves Vasconcelos teve prisão preventiva decretada no último dia 27 de março, pela morte da paciente Adriana Soares Lima Laurentino após procedimento de  - Foto: Reprodução/Redes sociais

O médico Marcelo Alves Vasconcelos, que estava foragido há mais de dois meses, foi preso no último sábado (06), pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Cascavel, localizado a aproximadamente 70 km de Fortaleza. O homem tinha mandado de prisão preventiva emitido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) devido a morte de Adriana Soares Lima Laurentino, em janeiro de 2025, após procedimento estético no glúteo.

“A ação ocorreu após denúncias informarem que o suspeito estava com ordem judicial em aberto expedida pela Justiça do Estado de Pernambuco. Diante das informações, os policiais militares se deslocaram até o endereço indicado para averiguação. No local, a equipe identificou o indivíduo e confirmou a existência do mandado de prisão em seu desfavor”, disse em nota a PMCE.

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Após cumprimento à ordem judicial e condução do suspeito à Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, Marcelo Alves ficou à disposição da Justiça em razão de mandado de prisão relacionado ao crime de homicídio.

Na decisão emitida pela 3ª Vara do Tribunal do júri da capital, no Recife, foi registrado a necessidade de preservar a ordem e a saúde pública, já que verificou a existência de continuidade delitiva, ou seja, quando um agente comete dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. 

A decisão levou em conta a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que em maio do ano passado acusou o médico pelos crimes de homicídio doloso, por motivo torpe, e exercício irregular da profissão. No dia do procedimento, Marcelo Alves Vasconcelos não possuía registro regular no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe). 

Como o caso aconteceu?
Segundo as investigações, Adriana viu um anúncio dos resultados do procedimento nas redes sociais. No dia 26 de dezembro do ano passado, entrou em contato com o médico, foi respondida pelos atendentes de Marcelo e marcou uma consulta, no valor de R$ 500, para o dia 10 de janeiro deste ano. 

No ato da marcação, os atendentes informaram que os profissionais da clínica aplicavam, no mínimo, 180 ml em cada paciente, no valor de R$ 60 cada ml. 

Ainda segundo o delegado, Adriana chegou a questionar a quantidade, por achar o quantitativo bastante elevado. Ela foi informada, no entanto, de que era o padrão e seriam somente 90 ml em cada glúteo, e que também passaria por uma avaliação do médico em consultório.

Após a avaliação, foi estabelecido que Adriana receberia 360 ml pelo valor de R$ 21 mil. 

No dia 10 de janeiro, data em que realizou o procedimento, Adriana chegou à clínica, na Zona Sul do Recife, por volta das 9h e saiu de lá às 16h. Pouco depois, já começou a se queixar para o filho, à época com 18 anos, de fortes dores nos glúteos.

Cerca de 12 horas depois, por volta das 2h do dia 11 de janeiro, o filho de Adriana a encontrou já sem vida.
 

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