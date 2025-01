A- A+

Uma das refeições mais importantes do dia é o café da manhã, e embora muitas pessoas sigam práticas como o jejum intermitente, que às vezes elimina essa refeição, estudos demonstram que é essencial começar o dia com uma boa alimentação.

De acordo com o cardiologista espanhol José Abellán, muitas pessoas iniciam o dia consumindo produtos ultraprocessados, como itens de padaria, molhos e alimentos ricos em açúcares, o que não beneficia o organismo de forma alguma.

O problema está no fato de que a maioria dos produtos disponíveis nos supermercados são ultraprocessados, oferecendo poucas opções saudáveis para as famílias. Além disso, muitas vezes, pela pressa, as pessoas não avaliam com atenção os ingredientes desses produtos.

Esses produtos frequentemente contêm conservantes, corantes, aromatizantes, aglutinantes e realçadores de sabor, como o glutamato monossódico. Segundo Abellán, esses ingredientes podem “hackear” o organismo, especialmente os mecanismos de paladar e saciedade, criando um ciclo vicioso: quanto mais são consumidos, maior é o desejo de continuar comendo. Além disso, esses alimentos possuem baixo valor nutricional.

O médico listou alguns efeitos negativos adicionais causados pelos ultraprocessados à saúde:

Problemas mentais: estudos indicam uma ligação entre o consumo de ultraprocessados e maior risco de transtornos como ansiedade e depressão.

Riscos cardiovasculares: o acúmulo de gordura aumenta o risco de problemas cardiovasculares, como infartos ou hipertensão.

Sistema imunológico debilitado: quando o corpo está constantemente inflamado, o sistema imunológico se torna menos eficaz no combate a doenças.

Impacto metabólico: ultraprocessados geram picos de glicose que são armazenados como gordura, podendo levar à resistência à insulina e ao desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, obesidade e diabetes.

Como esses alimentos ultraprocessados são de fácil acesso e mais baratos, é importante que, ao ir ao supermercado, você confira os ingredientes dos produtos para evitar levar para casa itens de baixa qualidade ou com componentes de origem duvidosa.

Segundo um estudo publicado no British Medical Journal (BMJ), há diversos impactos dos ultraprocessados na saúde. A pesquisa envolveu 45 estudos realizados em vários países, abrangendo uma amostra de 9,8 milhões de participantes.

Em países como Estados Unidos e Reino Unido, 50% da ingestão calórica da população provém desses produtos, aumentando os riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e até problemas de saúde mental.

Para começar uma alimentação saudável, o portal The Objective sugere algumas dicas:

Cozinhe em casa: preparar refeições em casa permite que você saiba exatamente os ingredientes usados, evitando os que podem ser prejudiciais à saúde.

Leia os rótulos: evite produtos com longas listas de ingredientes, especialmente aqueles com nomes difíceis de pronunciar ou números E, que geralmente são aditivos.

Planeje suas refeições: um menu semanal ajuda a evitar a tentação de recorrer a opções rápidas e pouco saudáveis.

Lembre-se de sempre consultar um médico para saber qual alimentação é mais adequada para você, considerando sua idade e hábitos de vida.

