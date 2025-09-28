Dom, 28 de Setembro

ALERTA

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério

Recomendações incluem evitar trajetos longos e usar meia de compressão

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério - Foto: Ifraldas

O início da gestação é comumente marcado por vertigens, náuseas e vômitos, além de cansaço e sonolência. Com a evolução da gravidez, edemas, câimbras e contrações abdominais se somam à lista de sintomas e podem dificultar a concentração necessária para a condução de um veículo. O alerta é da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). 

Durante o 16° Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador, a obstetra e membro da comissão científica da Abramet Lilian Kondo destacou que tanto a gestação quanto o puerpério são períodos que exigem maior atenção da mulher ao assumir o volante. 

No caso de motoristas gestantes, as recomendações, segundo ela, incluem: 

Para puérperas, não há prazo definido para o retorno à condução de veículos. Alguns países, segundo Lilian, orientam aguardar de duas a seis semanas.

“A condição essencial é que a mulher esteja fisicamente e emocionalmente apta e sem fazer uso de medicamentos que prejudiquem a condução”. 

*A repórter viajou à convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

