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SAÚDE Médicos contam incrível caso de jovem com faca atravessada no olho e cérebro que teve recuperação to Paciente de 20 anos chegou ao hospital falando e foi submetido a neurocirurgia de emergência

Um homem na faixa dos 20 anos deu entrada em um hospital do Reino Unido com o cabo de uma faca saindo do rosto. A lâmina, de 15 milímetros de largura, atravessou completamente o olho direito e o cérebro, com a ponta atingindo o topo do crânio. Incrivelmente, o homem estava vivo e consciente quando chegou à emergência.

Em um relato de caso publicado na sexta-feira na revista BMJ Case Reports, os médicos envolvidos contaram foi a evolução do acidente, que terminou não só com o paciente vivo como totalmente recuperado e bem.

Quando chegou ao serviço de emergência, o jovem conseguia falar e movimentar os quatro membros apesar da gravidade da lesão. Os médicos descreveram seu estado como de agitação. Na Escala de Coma de Glasgow, que mede a responsividade, ele obteve pontuação de 12, indicativa de uma lesão cerebral moderada, um ponto acima da classificação leve.

Os médicos recordam no relato que estavam preocupados com a possibilidade de o jovem, em seu estado de confusão e agitação, tentar retirar a faca por conta própria. Por isso, rapidamente o sedaram e realizaram a intubação. Também iniciaram tratamentos preventivos contra infecções bacterianas, incluindo o tétano. Em seguida, utilizaram exames de imagem para avaliar o que havia acontecido dentro de sua cabeça.

A lâmina da faca havia atravessado completamente a órbita direita e o globo ocular. Percorreu os lobos frontal e temporal esquerdos do cérebro, passando à frente do corpo caloso — estrutura que conecta os dois hemisférios cerebrais e é formada por um grande conjunto de fibras nervosas — sem aparentemente lesioná-lo.

Os médicos constataram que a lâmina estava próxima da artéria carótida interna esquerda, um importante vaso sanguíneo, mas aparentemente não a havia lesionado. Observaram, no entanto, que um ramo da artéria cerebral média parecia estar comprimido pela faca.

Após consultar especialistas de diferentes áreas médicas, a equipe decidiu realizar uma neurocirurgia de emergência. Eles removeram parte do crânio para visualizar o cérebro, e utilizaram uma técnica conhecida como "retirar e observar" para deslizar a lâmina.

Depois que a faca foi retirada, os médicos não encontraram sinais de hemorragia significativa. A lesão cerebral foi limpa e drenada antes que os cirurgiões reconstruíssem o crânio. O olho direito, porém, não pôde ser preservado. Devido à extensão dos danos, foi removido.

A recuperação foi rápida. Um dia após a cirurgia, os médicos conseguiram retirar o tubo de ventilação. O paciente desenvolveu uma leve fraqueza no lado direito do corpo, mas o problema desapareceu dois dias depois. Exames de imagem do cérebro mostraram melhora progressiva: havia um pequeno sangramento e inchaço. Fora isso, a região parecia estar cicatrizando. O paciente não desenvolveu infecções nem apresentou convulsões.

A dramática entrada da lâmina pareceu não tem afetado a capacidade de linguagem. O jovem não apresentou perda de movimentos ou de coordenação, pelo relato dos médicos.

Os médicos ainda não sabem como o ferimento aconteceu. Eles observaram, no entanto, que o paciente tinha histórico de depressão.

A equipe médica destacou a sorte do homem por ter sobrevivido e apresentado uma recuperação tão completa. Ferimentos que atravessam o olho e o cérebro são raros. Quando ocorrem, geralmente são provocados por mecanismos de "alta velocidade", como disparos de armas de fogo. A facada costuma ser classificada de baixa velocidade.

"Lesões cerebrais penetrantes de baixa velocidade apresentam taxas consideráveis de morbidade e mortalidade devido a hemorragias, danos vasculares, abscessos, meningite, vazamento de líquido cefalorraquidiano, convulsões e déficits neurológicos", escreveram os médicos.

Entre os casos famosos de recuperações impressionantes da história da medicina está o de Phineas Gage, um supervisor de trabalhadores ferroviários que sobreviveu a um acidente em 1848, quando uma grande barra de ferro atravessou sua cabeça. A barra entrou abaixo da maçã do rosto esquerdo e saiu pelo topo do crânio. Embora tenha sobrevivido e se recuperado, relatos históricos indicam que a personalidade de Gage teria mudado após o acidente.

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