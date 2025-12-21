A- A+

JAIR BOLSONARO Médicos detalham cirurgia de Bolsonaro e afirmam que ex-presidente deve ficar internado Defesa do ex-presidente ainda não comunicou ao STF a data escolhida para o procedimento, autorizado por Moraes na última sexta

Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro detalharam, em uma nota divulgada neste domingo, a cirurgia a que o político será submetido para corrigir uma hérnia inguinal bilateral, após exames clínicos e de imagem confirmarem o problema.

Segundo o texto assinado pelo cirurgião geral Claudio Birolini e pelo cardiologista Leandro Echenique, Bolsonaro deve ficar internado para a realização do procedimento.

O ex-presidente está preso desde 22 de novembro na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal", onde cumpre a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado.

De acordo com os médicos, os exames mostraram que parte do intestino estava se projetando para fora da parede abdominal durante a chamada manobra de Valsalva, que aumenta a pressão interna do abdômen.

"Diante dos achados clínicos e de imagem, ele será submetido ao tratamento cirúrgico denominado herniorrafia inguinal bilateral", explica a nota.

Além da cirurgia, os médicos programaram um procedimento chamado "bloqueio anestésico do nervo frênico", responsável pelo movimento do diafragma. A medida busca controlar soluços persistentes, que não responderam ao tratamento medicamentos.

"Considerando a presença de soluços persistentes e refratários ao tratamento medicamentoso instituído, está programado, durante o período de internação hospitalar, a realização de bloqueio anestésico do nervo frênico, com a finalidade de atenuar as crises de soluços", informam.

A nota não informa a data exata da cirurgia nem o tempo previsto de internação, mas indica que Bolsonaro ficará hospitalizado para os dois procedimentos.

A realização da cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira, depois que uma perícia da Polícia Federal apontou a necessidade da realização da intervenção médica.

A perícia da PF concluiu que Bolsonaro precisa passar pela cirurgia "o mais breve possível", mas apontou que o procedimento precisa ser feito "em caráter eletivo". Por isso, Moraes considerou que não havia urgência e determinou que os advogados sugerissem uma data.

Os peritos concluíram que o ex-presidente ficou com uma lesão em um nervo do tronco decorrente de um procedimento cirúrgico, o que está provocando o soluço frequente. É preciso reparar essa área machucada para interromper as crises de soluço.

A hérnia inguinal ocorre quando uma parte do intestino ou tecido abdominal se projeta por um ponto fraco ou abertura na parede muscular da virilha, formando uma protuberância.

