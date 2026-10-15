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IGREJA CATÓLICA Médicos do papa afirmam que radiografia mostra "boa recuperação" do pulmão A recuperação "avança de acordo com o previsto",de acordo com uma nota divulgada pelo Vaticano

Os médicos do papa Leão XIV afirmaram nesta quinta-feira (15) que uma radiografia do tórax mostra "uma boa recuperação do pulmão operado", dois dias após uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno.

"Esta manhã, o Santo Padre foi submetido a exames de controle de rotina, cujos resultados foram normais", afirmaram os médicos, Luigi Carbone e Stefano Margaritora. A recuperação "avança de acordo com o previsto", acrescentaram em uma nota divulgada pelo Vaticano.

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