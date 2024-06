A- A+

guerra Médicos dos EUA relatam o horror que viram em Gaza para pressionar o seu governo Com condições precárias, os profissionais da saúde tomam decisões dolorosas

Nos poucos hospitais que ainda existem em Gaza, muitos pacientes que sobreviveram aos bombardeios israelenses devem ser abandonados ou morrer de infecções devido à falta de artigos básicos como luvas, máscaras ou sabonete, disseram médicos americanos ao retornarem do território palestino.

Os profissionais da saúde tomam decisões dolorosas, como parar de tratar as queimaduras graves de um menino de sete anos porque faltam curativos e ele provavelmente morrerá de qualquer maneira.

Médicos e enfermeiros americanos testemunharam tais horrores e procuraram divulgá-los para pressionar o seu país, que forneceu apoio militar e diplomático essencial a Israel.

Nas últimas três décadas, Adam Hamawy visitou países devastados por guerras e por catástrofes naturais, desde o cerco de Sarajevo ao terramoto no Haiti.

“Nunca vi tantas vítimas civis”, disse o especialista de Nova Jersey, de 54 anos, ex-cirurgião de combate do Exército dos EUA, em entrevista à AFP após retornar de uma missão ao Hospital Europeu em Gaza no mês passado.

“A maioria dos nossos pacientes eram crianças menores de 14 anos”, diz ele.

“Quer haja um cessar-fogo ou não, temos de obter ajuda humanitária e em quantidades suficientes para satisfazer a demanda. Podem fazer todos as doações que quiserem, mas se as fronteiras não estiverem abertas para permitir a entrada de ajuda, não faz sentido”, lamenta.

- "Vermes nas feridas" -

Originária de Portland, no noroeste dos Estados Unidos, Monica Johnston, uma enfermeira de cuidados intensivos de 44 anos, diz que enviou listas de equipamentos necessários a funcionários da Casa Branca e legisladores no seu país.

Gaza foi sua primeira missão. “Não vejo notícias, não participo de nada político”, diz ela. Mas no outono passado ela recebeu um e-mail de uma associação pedindo ajuda.

“Quando ouço a palavra ‘ajuda’, meus ouvidos se abrem, meu coração começa a bater e sinto que tenho que fazer isso”, disse ela.

Johnston decidiu juntar-se a uma equipa de 19 pessoas, coordenada pela Associação Médica Palestina-Americana, que partiu para Gaza com malas cheias de material médico.

No terreno, encontraram grandes obstáculos: falta de pessoal e grave escassez de medicamentos e produtos de higiene básicos.

A voz de Johnston falha quando lembra que precisou parar de tratar uma criança com o corpo queimado para se concentrar em pacientes com mais chances de sobrevivência.“Dois dias depois ele começou a ter vermes nas feridas. O sentimento de culpa, por ter causado isso...” ela diz, respirando fundo.

O menino foi enterrado com as bandagens. Seu corpo estava completamente infestado.

- "Importante" -

Famílias inteiras muitas vezes chegavam juntas ao hospital após os bombardeios. Em Gaza, membros de várias gerações vivem juntos na mesma casa, diz Ammar Ghanem, um médico de emergência de 54 anos, nascido no Michigan.

Um alegre menino de 12 anos que ajudava no hospital, atraindo a admiração da equipe, desapareceu repentinamente por vários dias.

Quando retornou, Ammar Ghanem soube que trinta membros da sua família tinham sido mortos em um bombardeio e que ele tivera de ajudar a encontrar os seus corpos nos escombros.

O início, em maio, das operações terrestres em Rafah, na fronteira sul com o Egito, causou choque entre as equipes de saúde palestinas, atormentadas pela memória da devastadora incursão israelense no norte da Faixa.

Desde o seu retorno aos Estados Unidos, médicos e enfermeiros tiveram de enfrentar a culpa que os sobreviventes de tragédias muitas vezes sentem quando pensam nos seus pacientes e colegas abandonados no que a comunidade internacional descreve como o "inferno" de Gaza.

“O que me acalma é me sentir útil ao contar o que testemunhei”, diz Hamawy. "Acho que é tão importante quanto o que fizemos lá."

