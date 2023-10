A- A+

AÇÃO SOCIAL Cooperativa de médicos vai distribuir cestas básicas para mães de filhos com zika vírus Bairro da Zona Oeste do Recife será contemplado com entrega de cestas básicas

Solidariedade e compromisso são as características de uma ação solidária realizada pela Cooperativa de Médicos do Brasil (Coomeb) que vai beneficiar a União Mães de Anjos (UMA), com a distribuição de 50 cestas básicas, neste sábado (28), a partir das 7h30.

A associação fica na rua André Dias Figueiredo, 152, no bairro do Barro, Zona Oeste do Recife.

Além da importância social, o evento destaca a necessidade da união entre as duas organizações, erguendo a bandeira das boas ações e o incentivo para realização dessas práticas, com o objetivo de enfrentar os desafios sociais, tais como a pobreza e a invisibilidade.

A UMA é composta por mães e familiares de crianças nascidas com a síndrome congênita do zika vírus, que tem entre seus sintomas a microcefalia. A organização atende famílias no Estado de Pernambuco, além de prestar apoio e lutar por direitos fundamentais dessas pessoas.

Do outro lado está a Coomeb que, em contrapartida, une profissionais que também cuidam das crianças que têm essa condição para dar suporte aos necessitados.

O secretário geral da Coomeb, o doutor Giovanni Rattacaso, que residente em ginecologia, obstetrícia e especialização em saúde da família, conta que a expectativa da organização é oferecer uma manhã de alegria e felicidade junto às crianças e familiares. Esta é a primeira vez que o grupo se une com a UMA.

"A Coomeb sempre participou de eventos e ações sociais, fazendo doação de alimentos para instituições de caridade, de cadeiras para repouso de familiares de pacientes do GAC, doação financeira, entre outras para abrigos e creches", salientou ele.

Veja também

Honduras Relatora da ONU denuncia assassinatos e ameaças aos defensores da DH em Honduras