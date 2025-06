A- A+

TRAGÉDIA Médicos, empresários e políticos: quem eram as vítimas da queda de avião na Índia Casal com três filhos recomeçaria a vida em Londres após seis anos de relacionamento à distância; mais de 290 pessoas morreram no acidente

Entre as 242 pessoas que estavam a bordo do Boeing 787-8 Dreamliner da Air India, que caiu nesta quinta-feira (12) logo após decolar de Ahmedabad rumo a Londres, estavam médicos, empresários, líderes políticos e casais em viagem. Até o momento, apenas um sobrevivente foi identificado. A tragédia comoveu a Índia e repercutiu em outros três países: Reino Unido, Portugal e Canadá.

O voo AI171, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner, perdeu altitude pouco depois de sair da pista, o que resultou em sua queda nas proximidades do terminal, colidindo diretamente com ao menos um prédio.

De acordo com informações oficiais, 242 pessoas estavam a bordo do voo que tinha Londres como destino, sendo 230 passageiros e 12 tripulantes.

Um único sobrevivente

O britânico Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, é considerado o único sobrevivente da queda do voo AI171. Ele conseguiu sair dos destroços da aeronave e ligou para o pai imediatamente após escapar, segundo seu irmão relatou à imprensa britânica.

Vishwash teve ferimentos no peito, nos olhos e nos pés, e permanece internado no Hospital Civil de Asarwa, em Ahmedabad. Ele viajava com o irmão, Ajay Kumar Ramesh, que está entre os mortos. Residente em Londres há 20 anos, Vishwash visitava parentes na Índia.





O casal Fiongal Greenlaw e Jamie Meek, ambos britânicos, também estavam entre os passageiros. Pouco antes de embarcar, eles compartilharam um vídeo no aeroporto. Fiongal era conhecido como fundador da The Wellness Foundry, uma empresa especializada em bem-estar espiritual e desenvolvimento pessoal, enquanto Jamie era diretor e chefe de eventos. Os dois haviam passado férias na Índia e voltavam para o Reino Unido.

Também de origem britânica, o casal Akeel Nanabawa e Hannaa Vorajee, residentes em Gloucestershire, estava a bordo. Akeel era empresário, e os dois mantinham vínculos estreitos com a comunidade local em sua cidade no Reino Unido.



A presidente da Índia, Droupadi Murmu, confirmou oficialmente a morte do ex-chefe de governo do estado de Gujarat, Vijay Rupani, que estava na lista de passageiros do voo. Rupani, de 68 anos, foi ministro-chefe entre 2016 e 2021, pelo Partido Bharatiya Janata. Líder influente no cenário político regional, ele era uma figura respeitada por aliados e adversários. A morte dele provocou homenagens de diversas autoridades indianas.

A única canadense a bordo era a dentista Nirali Pastel, que morava em Etobicoke, bairro de Toronto. De acordo com a CTV News, ela havia visitado parentes na Índia e retornava ao Canadá para retomar suas atividades profissionais.





Tripulação

O comandante da aeronave, Sumeet Sabharwal, tinha mais de 8.200 horas de voo acumuladas, conforme informou o Daily Mail. Já o copiloto, Clive Kunder, somava 1.100 horas de experiência. Ambos estavam no comando do Boeing 787-8 da Air India no momento do acidente.



Entre os dez comissários de bordo, foi identificado até agora o nome de Nghantoi Sharma Kongbrailatpam, que atuava como aeromoça na companhia. Ela era conhecida por seus colegas como uma profissional dedicada e gentil.

As autoridades continuam o processo de identificação dos corpos, enquanto a investigação sobre as causas do acidente avança. A tragédia é considerada o primeiro desastre fatal envolvendo o modelo Boeing 787-8 Dreamliner desde sua entrada em operação, em 2011.

