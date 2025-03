Médicos encontram vermes sugadores de sangue no intestino de uma mulher

A- A+

Médicos chineses descobriram vermes sugadores de sangue se contorcendo no intestino de uma fazendeira de 75 anos, em um relato de caso publicado no periódico científico Journal of Medical Case Reports. A paciente sofreu com problemas de sono, falta de apetite e tontura por dois meses antes de finalmente procurar ajuda médica.

Depois de ir ao hospital, exames de sangue revelaram que ela tinha anemia grave. A condição ocorre quando o corpo não produz glóbulos vermelhos saudáveis o suficiente, necessários para transportar oxigênio pelo corpo, levando a uma série de sintomas.

Ela recebeu tratamento para anemia, mas os sintomas persistiram. Os médicos então realizaram uma endoscopia e encontraram ancilóstomos vivos rastejando em seu intestino. Esses parasitas se alimentam de sangue nos intestinos, o que pode levar a uma deficiência grave de ferro ao longo do tempo.

Os testes também mostraram que os ovos de ancilóstomo em suas fezes eram necator americanus, uma espécie conhecida por causar anemia grave. De acordo com os pesquisadores da Universidade Central South em Hunan, na China, disseram que a mulher — que não foi identificada — provavelmente foi exposta aos vermes por meio de solo contaminado trabalhando como agricultora.

"Embora a infecção por ancilóstomos seja rara na China, continua sendo uma preocupação em áreas rurais, onde a prevalência de tais infecções ainda pode ser subestimada", escreveram os autores do artigo.

A paciente foi tratada com albendazol, um medicamento usado para uma variedade de infecções parasitárias intestinais, incluindo oxiúros e ancilostomídeos. Ela também recebeu transfusões de sangue para aumentar seus níveis de hemoglobina.

Consultas de acompanhamento revelaram que seus sintomas desapareceram e sua "anemia foi curada". O caso, no entanto, foi difícil de diagnosticar. Isso ocorreu porque o fazendeiro não apresentou sinais típicos de sangramento gastrointestinal, o que pode ocorrer com infecções por ancilóstomos.

Os ancilóstomos adultos vivem nos intestinos de cães e gatos infectados. Quando esses animais vão ao banheiro, às vezes, suas fezes contêm ovos de ancilóstomos. Quando um humano pisa, senta ou toca naquele solo, a larva pode se enterrar na pele ou ingeri-los.

Eles não estão maduros o suficiente para penetrar em outras regiões do corpo e permanecem na pele, movendo-se até um centímetro por dia. Em geral, os vermes ficam nos pés, nádegas, coxas e mãos, mas vermes podem entrar por qualquer parte da pele. Não há transmissão entre humanos.

Esta infecção é especialmente comum em regiões tropicais do mundo, incluindo o Caribe, Sudeste Asiático, África e partes do sudeste dos Estados Unidos.

