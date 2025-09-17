A- A+

VÍRUS Médicos relatam caso de Covid que durou 750 dias, um novo recorde Caso foi divulgado pela revista cientifica The Lancet Microbe

Cientistas relataram o caso mais longo de infecção por Covid-19 até o momento. Um homem de 41 anos da Carolina do Sul, nos EUA, passou mais de 750 dias com a doença. Ao longo desse período, apresentou sintomas respiratórios persistentes e foi hospitalizado cinco vezes.

Segundo o relato de caso, divulgado pela revista científica The Lancet Microbe, ele afirma ter contraído o SARS-CoV-2 em maio de 2020.

Na época, o homem, que era portador de HIV-1 avançado, não estava recebendo terapia antirretroviral, mas sofria de sintomas respiratórios, dores de cabeça, dores no corpo e fraqueza.

Quando passou por uma bateria de exames, a contagem de células T auxiliares do sistema imunológico dele contava com apenas 35 células por microlitro de sangue, e a faixa considerada saudável é de 500 a 1.500 células por microlitro. O que, na visão dos pesquisadores, explica a persistência do vírus.

"A ausência inferida de infecções posteriores pode indicar uma perda de transmissibilidade durante a adaptação a um único hospedeiro", escreveram os autores.

Além disso, o paciente não resistiu e morreu após o período de dois anos e três meses.

"Apesar da infecção duradoura e da imunossupressão, o paciente não recebeu vacinas ou terapias antivirais para COVID-19. A infecção por SARS-CoV-2 terminou apenas com a morte por causas aparentemente independentes da infecção", concluíram.

Veja também