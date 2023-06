A- A+

saúde Médicos removem a maior pedra no rim do mundo; saiba quanto ela pesa Paciente é um soldado aposentado de 62 anos que mora no Sri Lanka

Médicos militares do Sri Lanka identificaram e removeram a maior pedra no rim do mundo. A substância pesa cerca de 800 gramas – mais de cinco vezes o peso de um rim masculino médio. O paciente é um soldado aposentado de 62 anos, informou o exército do país.

A pedra renal removida do ex-sargento Canistus Coonge media 13,37 centímetros de comprimento, em comparação com um rim médio que tem cerca de 10 a 12 centímetros.

Maior pedra renal do mundo de um soldado aposentado de 62 anos (Foto: Exército do Sri Lankan)

"A remoção da maior e mais pesada pedra renal do mundo por meio de uma grande cirurgia ocorreu em 1º de junho no Hospital do Exército de Colombo", disseram os militares em um comunicado.

Coonge disse à TV local que sentia dores abdominais desde 2020 e que a medicação oral não ajudou. "Disseram-me para passar por uma cirurgia depois de um exame recente. Hoje me sinto normal", disse o militar.

O caso ultrapassou o que antes era tido como a maior pedra no rim do mundo de um paciente no Paquistão em 2008 e pesava cerca de 620 gramas.

As autoridades anunciaram a descoberta nesta quarta-feira, depois que o Guinness World Records a reconheceu. "O mais importante para nós é que o rim esteja funcionando normalmente, apesar desta pedra ", disse o cirurgião do exército K. Sutharshan.

As pedras são depósitos formados quando minerais e sais cristalizam no rim enquanto ele filtra o sangue. A formação delas pode causar dor excruciante, exigindo cirurgia se forem muito grandes e ficarem presas.

