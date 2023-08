A- A+

Guerra Médicos retiram fragmento de mina terrestre do corpo de soldado ucraniano Profissionais de saúde realizaram exames de imagens e notaram que se tratava de uma haste do explosivo; paciente passa bem

Cirurgiões militares da Ucrânia fizeram um procedimento para retirada de fragmento de uma mina terrestre que estava alojado no corpo de um soldado do país, que luta contra a invasão russa.

O paciente submetido à intervenção médica apresenta quadro estável e passa bem, de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano.

O soldado foi ferido na linha de frente dos combates. De acordo com o Comando das Forças Médicas das Forças Armadas da Ucrânia, o militar foi levado para uma unidade médica para ser avaliado.

A equipe de resgate havia percebido que havia um objeto estranho no corpo do paciente, mas que poderia ser removido com segurança.

Os profissionais de saúde então realizaram exames de imagens e notaram que se tratava de uma haste de mina terrestre. Os médicos avaliaram o soldado e decidiram realizar uma cirurgia para retirada do fragmento do explosivo.

"Agora o paciente está estável e passa bem. Especialistas das Forças Médicas estão preparando o soldado para ser levado a um outro hospital e iniciar a reabilitação", informou o Comando das Forças Médicas das Forças Armadas da Ucrânia, nas redes sociais.

