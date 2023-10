A- A+

Os médicos do Hospital da Restauração, no Recife, suspenderam o tratamento por sedativos de Dávine Muniz Cordeiro, internada na unidade desde o dia 22 de setembro, quando foi arremessada de um brinquedo no parque Mirabilandia, em Olinda. A informação foi confirmada pelo primo da vítima, Ricardo Lima. Já segundo o irmão da jovem, Dustin Muniz, a irmã já responde a estímulos externos e a expectativa da família é de que "ela acorde a qualquer momento".

"Ela (Dávine) está reagindo a estímulos externos. A princípio, teve uma situação em que o meu pai entrou no quarto, e a enfermeira pediu para ele não se emocionasse e falasse com a minha irmã. Ele contou que pediu para ela mexer as pálpebras e ela mexeu. Eu também cheguei a falar com ela e ela aparentou se mexer e eu pedi para que ela não fizesse isso, para focar apenas em se recuperar", iniciou o irmão. "Os médicos agora também estão aplicando calmantes, como um procedimento normal, porque temos a expectativa de que ela acorde a qualquer momento e não queremos que ela se assuste nesse momento. Não recebemos confirmação dos médicos sobre isso, mas a nossa família espera que isso aconteça", completou.

Dávine foi internada no Hospital da Restauração em estado grave após o acidente. A professora sofreu com traumatismo cranioencefálico e fraturas nos membros superiores. Como parte do tratamento, ela passou por cirurgia, e a equipe médica precisou colocar um catéter em sua cabeça para acompanhar a pressão intracraniana. De acordo com o irmão, o aparelho também foi removido.

"O catéter que estava na cabeça dela foi removido. Os médicos estão observando e esperando a melhora do cérebro dela para podermos saber os próximos passos, como a necessidade da realização de outra cirurgia, por exemplo. Mas torcemos que poderemos só esperar a melhora dela", revelou Dustin Muniz.

Mirabilandia recorre liminar da Justiça

Ainda segundo o irmão de Dávine, a equipe jurídica do Mirabilandia recorreu da liminar da Justiça obtida pela família nessa segunda-feira (2). A ação dá aos sentenciados um prazo de 24 horas - que se encerra às 16h desta terça (3) - para realizar a transferência da paciente para um hospital particular.

"O único retorno que tivemos do Mirabilandia desde ontem (segunda) foi que eles recorreram da liminar. O que acontece é que, no dia que emitimos a liminar, eles fizeram um pagamento, 'coincidentemente' ou não, entre muitas aspas, para custear algumas despesas nossas, como transportes. Eles já tinham feito essa proposta, mas cancelaram. O valor transferido, inclusive, nem sequer é o que foi acordado entre nós anteriormente. É como se estivessem pagando apenas uma compensação, mas que não ressarce nada do que estamos passando e gastando", destacou o irmão de Dávine.

Ainda assim, de acordo com Dustin Muniz, "a expectativa das nossas advogadas é que eles (Mirabilandia) cumpram com o que foi determinado na liminar até as 16h de hoje".

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Mirabilandia para saber se a equipe recorreu da liminar e qual seria o embasamento da defesa caso isso tenha ocorrido, mas, até o momento, não recebeu confirmação do parque, que disse que aguarda consulta da assessoria jurídica para prestar mais informações.



Matéria em atualização

Veja também

MUNDO EUA aplica primeira multa por resíduos no espaço