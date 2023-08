A- A+

China Médicos tiram cocô de 20 quilos do intestino de mulher na China Paciente sofria há quase cinco anos com enormes dificuldades para evacuar

Na China, uma mulher de 53 anos passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um cocô gigante do intestino. O dejeto media cerca de um metro de comprimento e pesava 20 quilos.



Identificada como Hua, a paciente sofria há quase cinco anos com enormes dificuldades para evacuar. Com uma constipação severa, a mulher procurou o hospital após dez dias sem ir ao banheiro.

A mulher disse que sofria uma pressão no peito e também com falta de ar. Ela era magra e percebeu sua barriga inchada. A mulher afirmou também, que pela dor causada pelo inchaço no seu estômago, ela não conseguia sair da cama com dores intensas no intestino.

No leste da China, médicos do primeiro Hospital da Universidade de Zhejiang, realizaram exames preliminares e constataram as fezes endurecidas no intestino de Hua.

Segundo postagem feita pela universidade na rede social chinesa Weibo, cirurgiões do hospital optaram pela internação da mulher para realizar uma cirurgia de emergência.

De acordo com a imprensa chinesa, após o procedimento cirúrgico, a mulher passa bem e permanece em recuperação.





