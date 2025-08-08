A- A+

JUSTIÇA Medida Protetiva de Urgência Eletrônica, do TJPE, passa a valer em todo o estado Com a expansão anunciada, todas as comarcas do Estado passam a operar o sistema, acelerando o acesso à proteção judicial de mulheres vítimas de violência sejam elas cis ou transgênero

A ferramenta Medida Protetiva de Urgência Eletrônica (MPU), do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), já passa a valer em todo o estado de Pernambuco. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (7), pelo presidente do TJPE, o desembargador Ricardo Paes Barreto.

A ampliação do serviço, lançado no último dia 21 de julho, foi anunciada durante a 19ª Jornada da Lei Maria da Penha, evento realizado no Recife pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o apoio do TJPE e da Coordenadoria da Mulher.

Compromisso com a proteção

Ricardo Paes Barreto ressaltou o compromisso do Poder Judiciário, e das instituições parceiras, com a Lei Maria da Penha e na busca constante pela proteção às mulheres vítimas de violência. O combate à violência doméstica e as ações em busca da equidade de gênero vem sendo prioridades da gestão do presidente do TJPE.

Durante a solenidade, o presidente destacou, também, algumas das ações implantadas pelo TJPE para intensificar o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Entre elas, a instalação de duas varas especializadas em MPUs na Capital; a criação do Núcleo de Informações Estratégicas e Cumprimentos de Ordens Judiciais (NIOJ); e a própria Medida Protetiva Eletrônica, ferramenta inspirada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, e que contou com o apoio da conselheira do CNJ Renata Gil para ser implantada em Pernambuco, simbolizando "a tecnologia a serviço da vida, da dignidade e da esperança".

"O Tribunal de Justiça de Pernambuco está empenhado permanentemente na luta contra a violência doméstica. As mulheres precisam ser acolhidas e protegidas. Os culpados devem ser punidos. A Justiça tem que ser ágil. Estamos investindo em tecnologia, em novas varas específicas e em projetos integrados com outras instituições, como a Polícia Militar, prefeituras, OAB, Defensoria Pública e Ministério Público. Tem sido assim na capital e no interior de Pernambuco. É uma prioridade da nossa gestão", declarou o presidente.

Medida Protetiva de Urgência Eletrônica

A plataforma MPU Eletrônica permite que mulheres vítimas de violência, sejam elas cisgênero ou transgênero, solicitem, de forma rápida, direta e sigilosa, o afastamento de seus agressores através da internet, sem a necessidade de comparecer a uma delegacia, fórum ou contratar advogado.

Com a expansão anunciada, todas as comarcas do Estado passam a operar o sistema, acelerando o acesso à proteção judicial.

A ferramenta, lançada inicialmente no Recife, em 21 de julho, permite o preenchimento de um formulário on-line com dados da vítima e do agressor, além do envio de fotos, vídeos ou áudios. Após a solicitação, o processo é automaticamente distribuído e analisado por um juiz ou juíza da comarca da vítima no prazo de até 48 horas.

Caso a medida seja deferida, a decisão é comunicada tanto à mulher quanto ao agressor. Também pelo site, a mulher poderá acompanhar todo o trâmite processual.

A expansão estadual contou com o apoio do Porto Digital e a cooperação técnica do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), responsável pelo projeto original.

Veja também