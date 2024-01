A- A+

SAÚDE MENTAL Medo do cancelamento virtual é gatilho real, explicam psicólogas; entenda Alice Munguba e Daniela Araújo comentam que cada vez mais os jovens sofrem com a dinâmica das redes sociais

A Meta, empresa que controla os aplicativos Facebook e Instagram, iniciou o ano de 2024 anunciando mudanças nas diretrizes de proteção a adolescentes. Determinados conteúdos sensíveis serão ocultados de acordo com a idade do usuário, entre outros recursos que visam minimizar o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens.

Para a psicóloga Alice Munguba, a medida é muito importante porque a adolescência é um período de formação em que os limites entre o real e o virtual se confundem.

"A adolescência é uma fase em que há uma valorização muito maior do outro, o grupo de amigos passa a ter uma importância enorme. Muitas vezes, os adultos esquecem de que nesta etapa de formação da personalidade, a opinião das outras pessoas tem uma influência subjetiva muito grande, assim como aquilo que se lê, que se assiste, e aqui entra os conteúdos online sobre automutilação, distúrbios alimentares, entre outros assuntos que serão restringidos pelas redes sociais", detalha a profissional.

Cancelamento e ansiedade social

Para a psicóloga, é importante que empresas de tecnologia reconheçam que, apesar do controle sobre uso das redes sociais ser uma responsabilidade dos pais, elas também têm que se responsabilizar e limitar o conteúdo sensível veiculado e propagado virtualmente.

Para a psicóloga Daniela Araújo, cada vez mais crianças e adolescentes chegam aos consultórios com episódios de sofrimento emocional ligados ao desequilíbrio entre o mundo real e o virtual. "Os profissionais de saúde mental estão recolhendo algumas consequências e acredito que este é o futuro. Percebemos que os jovens chegam infectados pelo mundo imaginário das redes sociais e despreparados para a realidade das relações humanas, que é a diferença, a dificuldade de conviver", destaca.

Com essa predominância das relações online, inclusive nas expectativas sobre o futuro, já que muitos adolescentes sonham em "viralizar", em se tornarem influenciadores digitais, somada com a vulnerabilidade que a adolescência representa, perder a aprovação online, ou seja, ser "cancelado" nas redes, se torna um gatilho real e pode desencadear transtornos mentais.

A participação de Vanessa Lopes no BBB

A influenciadora pernambucana Vanessa Lopes surpreendeu os participantes do BBB 24 ao desistir do jogo logo nas primeiras semanas de confinamento. A saúde mental da participante já vinha despertando a atenção dos colegas de programa e do público. Do lado de fora "da casa", a jovem está recebendo tratamento psiquiátrico, de acordo com boletim médico publicado pela família.

"A participação de Vanessa Lopes é um tema delicado. Não podemos diagnosticar ou falar sem acompanhar, mas podemos hipotetizar sobre a diferença entre o mundo real e o mundo virtual. Essa diferença pode abalar algumas pessoas e desencadear situações de sofrimento mental. Não é à toa que muitos jovens estão desistindo dos estudos porque conviver coletivamente se tornou fonte de uma ansiedade incapacitante", aponta.

