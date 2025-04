A- A+

MUNDO "Medo e ansiedade": moradores de Bangcoc buscam casas à prova de terremotos Tremores atingiram Tailândia e Mianmar no final do mês de marçoe causaram destruição

Abalado horas antes por um forte terremoto, o terror de Phatsakon Kaewkla aumentou quando ele chegou em casa e encontrou rachaduras nas paredes de seu apartamento no 22º andar em Bangcoc. Sentindo-se inseguro no prédio danificado pelos maiores tremores a atingir a capital em gerações, o tailandês de 23 anos decidiu ficar longe por dois dias até que os especialistas liberassem o prédio.

O coordenador de vendas agora é um dos muitos moradores de Bangcoc que se perguntam se devem procurar moradias mais seguras em uma cidade onde centenas de prédios residenciais foram danificados pelo terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a vizinha Mianmar em 28 de março.

Os proprietários do condomínio de Phatsakon garantiram que os engenheiros verificaram todas as partes do edifício e concluíram que ele era habitável. Mas ele ainda está assustado com as rachaduras.

"Eu me sinto um pouco assustado. E também minha mãe me disse para sair daqui", ele disse.





A mais de 1.000 quilômetros de distância do epicentro, a capital tailandesa — com seu horizonte pontilhado por centenas de torres e arranha-céus brilhantes — praticamente nunca sofre tais tremores.

O consultor imobiliário de Bangcoc, Owen Zhu, 40, disse à AFP que o impacto em seu setor foi "significativo".

"As pessoas parecem ter percebido que morar em prédios altos pode apresentar riscos maiores em termos de resistência a terremotos, em comparação a estruturas de dois andares ou baixas", disse o especialista imobiliário chinês.

O terremoto provocou uma onda de consultas de moradores que queriam se mudar na semana passada, ele diz, devido ao "medo e ansiedade" generalizados de viver muito acima do solo.

'Lacuna na percepção'

Yigit Buyukergun, da Turquia, estava em casa em Bangcoc com sua esposa quando o terremoto aconteceu. Depois que ele passou, eles saíram de baixo de uma mesa para inspecionar os danos em seu apartamento no 22º andar.

"Está tudo rachado, especialmente no corredor. Você pode ver que o telhado está em péssimas condições", disse o jovem de 25 anos.

Apesar das preocupações com a segurança de Buyukergun, os donos do quarteirão pareciam imperturbáveis. Eles dizem que é "100% seguro, mas eu não acredito", disse ele.

Um grande número de apartamentos tipo estúdio nos amplos projetos residenciais de Bangcoc são alugados por meio de contratos anuais que exigem um depósito de dois meses. A maioria dos condomínios não permite aluguéis de curta duração por motivos de segurança, e somente hotéis podem alugar por menos de 30 dias.

Zhu diz que inquilinos e proprietários de imóveis muitas vezes discordam sobre a habitabilidade dos apartamentos danificados pelo terremoto, com disputas se tornando mais comuns. Há "uma lacuna na percepção e no julgamento entre as duas partes", disse ele à AFP.

"O proprietário vê a unidade como segura, enquanto o inquilino acha que ela não é segura e insiste em se mudar e receber seu depósito de volta".

Elevando a fasquia

Os padrões de segurança para edifícios em caso de terremotos na Tailândia "não eram particularmente rigorosos" antes do desastre e não eram algo sobre o qual clientes em busca de imóveis perguntavam especificamente, disse Zhu.

O que aumentou a ansiedade desde o terremoto foi o chocante colapso total de uma construção de 30 andares em Bangcoc, que deixou dezenas de trabalhadores presos, a maioria dos quais continua desaparecida mais de uma semana depois.

As autoridades da cidade estão investigando se materiais de construção de baixa qualidade foram usados na construção. Zhu diz que mais clientes estão optando por prédios baixos.

Para quem ainda está pensando em construir um imóvel alto, geralmente é exigido que a propriedade tenha sofrido "danos mínimos ou nenhum dano durante o terremoto recente, ou pelo menos não tenha sido severamente afetada".

Ele acredita que os preços dos imóveis crescerão no longo prazo, à medida que a demanda por edifícios mais seguros impulsiona a adoção de medidas dispendiosas de resistência sísmica, acrescentando que "o nível do setor imobiliário da Tailândia foi elevado".

Mas para Buyukergun, falar em melhorar as regulamentações de construção não é suficiente para acalmar seus medos sobre os fatores incontroláveis da geologia. Embora a prevalência de terremotos em seu país natal, a Turquia, o deixasse desconfortável, ele não esperava sentir o mesmo em relação à Tailândia.

"A Tailândia é segura", ele se lembra de ter pensado antes. "É por isso que eu não conseguia acreditar que o terremoto tinha acontecido."

