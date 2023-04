Medo toma conta de escolas em Pernambuco; unidades de Palmares, Arcoverde e Recife sofreram ameaças

A- A+

O medo tomou conta de educadores, pais e alunos de escolas públicas e privadas de Pernambuco nesta segunda-feira (10). Após unidades escolares de Palmares, Arcoverde e do Recife sofrerem intimidações desde o domingo por meio de redes sociais e do WhatsApp, a Secretaria de Defesa Social soltou nota para dar esclarecimentos.

Sem dar detalhes e nomes, para não prejudicar a investigação, a SDS pontuou que está monitorando a internet e frisou já ter encaminhado suspeitos para delegacias competentes. De acordo com o texto enviado à Folha de Pernambuco, todos os gestores regionais da Educação, as Polícias Civil e Militar vão se reunir para discutir estratégias de monitoramento e controle.

Pelas redes sociais, um vídeo divulgado com voz alterada e assustadora diz haver previsão de ataques em todas as escolas do Brasil no dia 20 de abril, uma alusão ao massacre de Columbine.



Segundo a Secretaria de Defesa Social, as Polícias Civil e Militar atuaram de forma integrada no monitoramento e combate às ameaças de violência nas escolas.

“O Sistema Estadual de Inteligência e Segurança Pública da SDS está em contato direto com o Ministério da Justiça e empresas que operam redes sociais no Brasil a fim de obter dados que auxiliam neste trabalho. Além disso, está reforçando as rondas escolares”, diz um trecho do documento. “As redes sociais estão sendo monitoradas e, com isto, já foram identificados e encaminhados para delegacias competentes suspeitos de praticarem ameaças e atos semelhantes a terrorismo”, frisa outro parte da nota.

De acordo com a SDS, está havendo troca de informações com a Secretaria de Educação estadual, e as duas pastas farão uma reunião conjunta para definições de estratégia e adoção de medidas de monitoramento e controle. “A reunião contará com a participação de todos os diretores das Polícias Civil e Militar e com os gestores regionais da Educação, além dos respectivos secretários”.

Em Pernambuco, as denúncias devem ser feitas ligando para o 190 que funciona 24h e as informações são sigilosas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal exclusivo para recebimento de informações sobre ameaças e ataques contra as escolas (https://www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura). Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo.



Arcoverde

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Arcoverde e da Diretoria de Inteligência, informa que já identificou o autor das ameaças realizadas via redes sociais e que todas as providências necessárias estão sendo tomadas por meio da atuação da Corporação como Polícia Judiciária.

Não foram divulgados nomes dos suspeitos detidos, nem os municípios onde foram feitas as prisões. Em Palmares, o 10° Batalhão fez monitoramento nas escolas ao longo dia, que terminou sem problemas. Na capital, no Bairro do Pina, o policiamento foi ampliado e as investigações estão sendo realizadas para identificar os suspeitos de atos de terrorismo.



Nota da Secretaria de Defesa Social enviada à Folha de Pernambuco



