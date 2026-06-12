Rússia
Medvedev defende prosperidade russa e posta vídeo triturando fotos de líderes europeus
Dmitry Medvedev exaltou o vigor do país em postagem no X
O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, exaltou o vigor do país em postagem no X, citando que nenhum inimigo impedirá a prosperidade russa.
"Nenhum inimigo se interporá no caminho do desenvolvimento e da prosperidade de nossa pátria", afirmou Medvedev no X em alusão ao Dia da Rússia, feriado nacional do país.
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Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины.— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 12, 2026
С Днём России! pic.twitter.com/hLe3ATJZmj
No registro do X há um vídeo de Medvedev em que ele coloca em um triturador fotos do chanceler alemão Friedrich Merz, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.