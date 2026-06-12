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Rússia Medvedev defende prosperidade russa e posta vídeo triturando fotos de líderes europeus Dmitry Medvedev exaltou o vigor do país em postagem no X

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, exaltou o vigor do país em postagem no X, citando que nenhum inimigo impedirá a prosperidade russa.

"Nenhum inimigo se interporá no caminho do desenvolvimento e da prosperidade de nossa pátria", afirmou Medvedev no X em alusão ao Dia da Rússia, feriado nacional do país.

Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины.

С Днём России! pic.twitter.com/hLe3ATJZmj — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 12, 2026



No registro do X há um vídeo de Medvedev em que ele coloca em um triturador fotos do chanceler alemão Friedrich Merz, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

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