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Rússia

Medvedev defende prosperidade russa e posta vídeo triturando fotos de líderes europeus

Dmitry Medvedev exaltou o vigor do país em postagem no X

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O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry MedvedevO vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev - Foto: AFP/Getty Images

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, exaltou o vigor do país em postagem no X, citando que nenhum inimigo impedirá a prosperidade russa.

"Nenhum inimigo se interporá no caminho do desenvolvimento e da prosperidade de nossa pátria", afirmou Medvedev no X em alusão ao Dia da Rússia, feriado nacional do país.

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No registro do X há um vídeo de Medvedev em que ele coloca em um triturador fotos do chanceler alemão Friedrich Merz, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

 

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