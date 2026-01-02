Mega da Virada: aposta de R$ 6 fatura R$ 182 mi; veja o gasto de cada ganhador
Seis apostas em todo o Brasil acertaram os seis números da Mega da Virada, sorteada nesta quinta-feira (1º)
Uma das apostas que acertou o resultado da Mega da Virada de 2025 custou apenas R$ 6. O bilhete comprado em uma lotérica de João Pessoa (PB) foi o único com a compra mínima (de seis números) a ganhar o sorteio.
A aposta simples levou os quase R$ 182 milhões do prêmio.
O bilhete mais caro a ganhar o prêmio milionário custou R$ 18 018. Foi um bolão feito em Franco da Rocha (SP) com 14 números, que será dividido entre 18 ganhadores. Cada um vai receber cerca de R$ 10 milhões.
Outro bolão vencedor foi realizado em Ponta Porã (MS). Lá, foram gastos R$ 1.260 para apostar dez números. O bolão teve dez participantes, que vão ficar com cerca de R$ 18 milhões cada.
Dois bilhetes de nove números, ao custo de R$ 504 cada, também foram sorteados, um em São Paulo (SP) e outro em Belo Horizonte (MG). Houve ainda uma aposta simples vencedora no Rio de Janeiro (RJ), de dez números, que custou R$ 1.260. O valor de cada aposta foi divulgado pela Caixa.
Os números sorteados pela Caixa nesta quinta-feira (1º), foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.