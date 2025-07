A- A+

Uma aposta de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, acertou cinco dezenas do concurso 2892 da Mega-Sena, realizado nessa quinta-feira (24).



O jogo premiado foi simples, de seis dezenas, que arrematou R$ 68.977,98.

Os números sorteados foram: 14 - 24 - 36 - 44 - 46 - 54.

Ninguém acertou o prêmio principal, que acumulou em R$ 42 milhões.

Em Pernambuco, a aposta contemplada no sorteio da Mega-Sena 2892 foi feita na Loterias Diamante da Sorte, no bairro Cohab Massangano.

Em todo o Brasil, 42 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram o prêmio inicial de R$ 68.977,98.

Outras 3.711 pessoas marcaram quatro dezenas e levaram R$ 1.115,24, cada.

Para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o prêmio estimado é de R$ 42 milhões.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.



É possível apostar na principal loteria do Brasil em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No site, o apostador deve fazer cadastro, confirmar que tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir a aposta.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador evela o número de dezenas escolhidas.

