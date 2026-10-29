Mega-Sena 3077: três apostas de Pernambuco acertam cinco números e uma delas ganha R$ 96,5 mil

A- A+

Três apostas de Pernambuco acertaram cinco números do concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado nessa quarta-feira (28). Uma delas arrematou mais de R$ 96 mil.



Os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.



O prêmio principal de R$ 324.898.791,61 saiu para uma aposta de Rondonópolis, no Mato Grosso. O jogo premiado foi simples, de seis dezenas, que custa R$ 6, registrado em canais eletrônicos.



Em Pernambuco, um dos três jogos premiados foi realizado em Olinda, na Região Metropolitana, por meio de canais eletrônicos. Foram sete números apostados e o valor arrematado foi de R$ 64.370,66.



As outras duas apostas contempladas no estado foram feitas no Recife, sendo uma de oito números, em lotérica de Boa Viagem, na Zona Sul, que ganhou R$ 96.555,99, e outra simples, de seis dezenas, feita pela internet, que levou R$ 32.185,33.



Em todo o Brasil, 116 apostas acertaram cinco números e ganharam o prêmio inicial de R$ 32.185,33. Outros 7.598 jogos marcaram quatro dezenas e levaram R$ 701,97.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.



É possível apostar em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No endereço eletrônico, o apostador deve fazer cadastro, confirmar se tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir o jogo.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador eleva o número de dezenas escolhidas.

Veja também