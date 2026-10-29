Mega-Sena 3077: três apostas de Pernambuco acertam cinco números e uma delas ganha R$ 96,5 mil
Números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40
Três apostas de Pernambuco acertaram cinco números do concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado nessa quarta-feira (28). Uma delas arrematou mais de R$ 96 mil.
Os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.
O prêmio principal de R$ 324.898.791,61 saiu para uma aposta de Rondonópolis, no Mato Grosso. O jogo premiado foi simples, de seis dezenas, que custa R$ 6, registrado em canais eletrônicos.
Em Pernambuco, um dos três jogos premiados foi realizado em Olinda, na Região Metropolitana, por meio de canais eletrônicos. Foram sete números apostados e o valor arrematado foi de R$ 64.370,66.
As outras duas apostas contempladas no estado foram feitas no Recife, sendo uma de oito números, em lotérica de Boa Viagem, na Zona Sul, que ganhou R$ 96.555,99, e outra simples, de seis dezenas, feita pela internet, que levou R$ 32.185,33.
Em todo o Brasil, 116 apostas acertaram cinco números e ganharam o prêmio inicial de R$ 32.185,33. Outros 7.598 jogos marcaram quatro dezenas e levaram R$ 701,97.
Leia também
• Ludmilla, Nattan, Luísa Sonza e mais: confira atrações da Virada Recife 2027; evento será em 26, 27 e 31/12
• Estudantes do Recife garantem bronze inédito no Regional das Américas de Robótica, no Canadá
• Arquidiocese de Olinda e Recife celebra missas no Dia de Finados
Como apostar na Mega-Sena?
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.
É possível apostar em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.
No endereço eletrônico, o apostador deve fazer cadastro, confirmar se tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir o jogo.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador eleva o número de dezenas escolhidas.