Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 160 milhões

A Mega-Sena sorteou, na noite deste sábado, as seis dezenas do sorteio de número 2561, com o prêmio de R$ 134 milhões, o maior valor deste ano até o momento. Não houve vencedores e o prêmio acumulou. No próximo sorteio, a estimativa de prêmio é de R$ 160 milhões.

Confira abaixo as dezenas sorteadas:

22 - 44 - 56 - 51 - 37 - 19.

Mega-Semanas

A Caixa estabeleceu um calendário com nove sorteios extras da Mega-Sena em 2023, durante as Mega-Semanas.

Carnaval: 14, 16 e 18 de fevereiro

Mulher: 14, 16 e 18 de março

Trabalhador: 02, 04 e 06 de maio

Férias: 27, 29 de junho e 01 de julho

Pais: 08, 10 e 12 de agosto

Primavera: 12, 14 e 16 de setembro

Sorte: 17, 19 e 21 de outubro

Apostador: 28, 30 de novembro e 02 de dezembro

