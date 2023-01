A- A+

LOTERIA Mega-Sena da Virada: prêmio aumenta para R$ 540 milhões a poucas horas de fecharem as apostas Apostas podem ser feitas até as 17h

Faltam pouco mais de cinco horas para os apostadores fazerem sua fezinha na Mega-Sena da Virada. Neste sábado, véspera de Ano Novo, a Caixa Econômica Federal realiza às 20h o tão esperado sorteio do prêmio, que foi aumentado pelo banco para R$ 540 milhões, o valor mais alto da história do país. Para tentar vencer o prêmio milionário, vale ficar de olho nos números que mais saíram até hoje no concurso especial de fim de ano.

Os apostadores que quiserem concorrer à bolada - o maior prêmio já sorteado pela Caixa - têm de correr. As apostas para o concurso 2550 podem ser feitas até as 17h de hoje (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica.

Os jogos também podem ser feitos pelo portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

O sorteio das seis dezenas da Mega-Sena da Virada será realizado às 20h (horário de Brasília) de sábado (31).

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o prêmio será destinado aos que acertarem quatro e assim por diante.

