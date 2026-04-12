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Nacional Mega-Sena: nenhuma aposta acerta os 6 números, e prêmio acumula em R$45 milhões; veja as dezenas Sem ganhadores do prêmio principal, 54 apostas acertaram a quina e levarão R$ 42.308,07 cada; 2.889 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 1.303,52 cada

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A Caixa Econômica Federal realizou na última quinta-feira (9) o sorteio do concurso 2.995 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 40 milhões. As dezenas sorteadas foram: 08 - 49 - 58 - 29 - 50 - 42.

Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na terça-feira, dia 14.

Sem ganhadores do prêmio principal, 54 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 42.308,07 cada; e 2.889 apostadores que tiveram quatro acertos vão ficar com R$ 1.303,52 cada.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:|

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

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