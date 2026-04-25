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MEGA-SENA

Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões neste sábado

Apostas podem ser realizas até as 20h, horário de Brasília

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Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 100 milhõesMega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 100 milhões - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 3.000 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

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O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 100 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa.

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