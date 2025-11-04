A- A+

apostas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 41 milhões Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney faleceu aos 84 anos, anunciou sua família nesta terça-feira (4), segundo a imprensa americana.

Número dois do presidente republicano George W. Bush durante dois mandatos (2001-2009), Cheney era conhecido por sua grande influência nos bastidores e foi considerado um dos vice-presidentes mais poderosos da história dos Estados Unidos.

A morte foi provocada por complicações relacionadas a uma pneumonia, além de doenças cardíacas e vasculares, segundo a família.

Leia também • Mega-Sena 2935 acumula e pagará R$ 41 milhões dia 4 • Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado • Mega da Virada 2025: começam hoje apostas para sorteio que pode pagar prêmio de até R$ 1 bilhão Cheney surpreendeu os americanos durante as eleições de 2024 ao anunciar que votaria na candidata democrata, Kamala Harris, por considerar que Donald Trump não estava apto para ocupar a Casa Branca. "Temos o dever de colocar o país acima de nossas divisões para defender a Constituição", declarou ao apoiar Kamala. Cheney foi o companheiro de chapa de George W. Bush em duas campanhas presidenciais bem-sucedidas e seu conselheiro mais influente na Casa Branca durante um período marcado pelo terrorismo, a guerra e as mudanças econômicas. Vítima de problemas coronários durante quase toda sua vida adulta, Cheney sofreu cinco ataques cardíacos entre 1978 e 2010 e usava um marca-passo desde 2001.

Veja também