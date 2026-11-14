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Mega-Sena

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste domingo (15)

Apostas podem ser feitas até as 22h de sábado (14)

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A Mega-Sena sorteia neste domingo (15) prêmio estimado em R$ 27 milhõesA Mega-Sena sorteia neste domingo (15) prêmio estimado em R$ 27 milhões - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (15) prêmio estimado em R$ 27 milhões. As seis dezenas do concurso 3.086 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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