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TECNOLOGIA Mega-submarinos robôs? Aparelhos reduzem risco em reparos de oleodutos no fundo do mar Usados em operações offshore por países como Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar, ROVs pesados levam câmeras, sonares, sensores e braços mecânicos para inspeções e intervenções em tubulações no fundo do mar

Em regiões produtoras de petróleo e gás, como o Golfo Pérsico, robôs submarinos operados remotamente têm se tornado peças centrais na manutenção de oleodutos instalados no fundo do mar.

Conhecidos como ROVs, esses veículos de classe pesada são controlados por cabos umbilicais a partir de embarcações ou plataformas e permitem realizar inspeções, intervenções e apoio a reparos sem expor mergulhadores a ambientes de alta pressão, baixa visibilidade e risco elevado.

Equipados com câmeras, sonares, sensores, braços manipuladores e ferramentas específicas, os ROVs ajudam a identificar corrosão, danos mecânicos, vazamentos, vãos livres, alterações no leito marinho e interferências externas em dutos submarinos. A operação é especialmente relevante em áreas onde a integridade contínua das tubulações é essencial para evitar paralisações, acidentes ambientais e falhas em infraestruturas críticas.

Esses equipamentos também são projetados para suportar condições severas em águas profundas. A resistência à pressão depende de cascos, conectores, flutuadores sintáticos, selagens, eletrônica encapsulada e testes de profundidade. Modelos comerciais de trabalho pesado podem operar em faixas de 3.000 a 4.000 metros, mas a capacidade técnica não elimina os riscos: correntes marítimas, fadiga de cabos, falhas hidráulicas e problemas de comunicação exigem planejamento rigoroso.



A tecnologia também pode apoiar reparos mais complexos. A soldagem a laser, por exemplo, é apontada como uma solução de potencial para intervenções submarinas por concentrar energia, reduzir a zona afetada pelo calor e permitir maior precisão. Ainda assim, seu uso em oleodutos exige controle de água, pressão, gases, rastreamento da junta e qualificação metalúrgica antes de qualquer aplicação operacional.



Antes da mobilização de um ROV pesado, operadoras precisam avaliar profundidade, correnteza, visibilidade, janela meteorológica, criticidade do oleoduto e capacidade real do sistema. Também é necessário validar manipuladores, sensores, câmeras, sonares e ferramentas de reparo, além de exigir procedimentos aprovados, rastreabilidade dos dados e registro das inspeções.

Na manutenção preventiva, os robôs ajudam a transformar imagens e medições em dados para priorizar intervenções, reduzir paradas não planejadas e acompanhar a integridade dos ativos. Com sensores não destrutivos, medidores de potencial catódico e ferramentas de limpeza, os ROVs contribuem para decisões de engenharia em tempo real.

A aplicação dos veículos vai além dos oleodutos. No setor offshore, eles são usados em inspeções de plataformas, risers, sistemas de ancoragem, tanques de lastro, poços, cascos de FPSOs, parques eólicos marítimos, exploração de novos locais de perfuração, monitoramento ambiental, arqueologia subaquática e operações de busca e recuperação.

Entre os principais benefícios estão a redução de custos, o aumento da segurança e a maior eficiência das inspeções. Ao dispensar parte das operações com mergulhadores, helicópteros, andaimes ou acessos por corda, os ROVs encurtam o tempo de inspeção e diminuem a exposição humana a condições perigosas.

Os robôs, porém, não substituem totalmente as equipes humanas. Engenheiros, pilotos, supervisores, inspetores e especialistas em materiais continuam necessários para operar os sistemas, interpretar dados, tomar decisões técnicas e responder a imprevistos. Em alguns casos, a geometria do dano, a pressão interna do duto, o fluido transportado ou exigências regulatórias podem exigir isolamento do trecho, grampos de reparo, parada controlada ou métodos alternativos.

Com a expansão da tecnologia, também cresce a demanda por profissionais especializados. Pilotos e supervisores de ROV passaram a ocupar funções estratégicas em empresas offshore, em um movimento que reflete a migração do setor para soluções mais automatizadas, remotas e seguras.

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