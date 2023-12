A- A+

Argentina Megadecreto de Milei ganha sobrevida de dois meses; Congresso só analisará o texto em março Presidente argentino não incluiu o decreto na agenda das sessões extraordinárias que convocou. Na Casa Rosada, estão todos confiantes sobre o futuro do DNU no Congresso

O futuro do megadecreto anunciado pelo novo presidente da Argentina, Javier Milei, para desregulamentar a economia não será discutido por agora no Congresso, mas apenas em março, com o início das sessões ordinárias.

Os blocos de oposição não-Kirchneristas não querem apressar a marcha e aproveitarão os dois meses para explorar formas alternativas de rejeitar o Decreto de Necessidade e Urgência (DNU) e, se possível, forçar o governo a negociar uma saída para evitar uma colisão de poderes.

O fator tempo é fundamental nessa queda de braço. Sabendo da resistência que o DNU desencadeou na maioria das forças parlamentares, Milei não incluiu o decreto na agenda das sessões extraordinárias, que convocou entre 26 de dezembro e 31 de janeiro.

Embora isso não invalide o início do debate sobre o DNU na Comissão Bicameral de Processo Legislativo, o parecer correspondente — se houver — só poderá ser apreciado pelo plenário de ambas as câmaras a partir de 1º de março, ou seja, quando o as sessões ordinárias começam e os legisladores recuperam o controle da agenda.

A aposta da Casa Rosada é tentar administrar a pauta da discussão parlamentar. Para isso, dizem pessoas próximas a Milei, procurarão primeiro garantir a presidência da comissão permanente bicameral de Processo Legislativo para um legislador de La Libertad Avanza ou um forte aliado. “A chave de tudo é a presidência da comissão”, comentou um colaborador próximo da presidência na sexta-feira.

Na Casa Rosada, estão todos confiantes no futuro do DNU no Congresso. Alertam que a história está do seu lado, porque nenhuma DNU foi rejeitado por ambas as câmaras.

— Das cem DNU de Alberto Fernández, nenhuma foi discutida — enfatizam.

Perto de Milei, também acreditam que o tempo permitirá suavizar as posições dos blocos de oposição não kirchneristas, especialmente da UCR, que questiona o instrumento — apontando que o Poder Executivo excedeu as suas funções — mas poderia concordar com o espírito do texto.

O atraso beneficia não só Milei — que terá ganho dois meses de sobrevida para o DNU — mas também os blocos de oposição que hoje se encontram em uma encruzilhada entre a vontade de colaborar com o governo e a tensão que isso que um presidente que impõe um novo modelo econômico sem abrir o jogo ao Congresso pode causar.

O problema, repetem, são as formas, e não tanto o conteúdo do decreto, com o qual coincidem em grande parte. Este é um ponto chave sobre o qual não concordam com o Kirchnerismo, que tentam distanciar-se. O Presidente Milei não ajuda muito os seus potenciais aliados a resolver este dilema. Longe de ser conciliador, ele afirmou que não modificará uma vírgula do decreto e muito menos cederá às sugestões de replicá-lo em diferentes projetos de lei.

Os conselhos de algumas pessoas, como Miguel Pichetto e Emilio Monzó — com vasta experiência parlamentar — para que Milei reveja sua decisão de nada adiantou. Durante uma reunião a sós com Martín Menem, presidente da Câmara dos Deputados, foi citado o precedente de Mauricio Macri, que em 2018 ditou seu volumoso decreto estadual de desburocratização. Diante da resistência do Congresso, Macri replicou-o em três projetos de lei espelhados. Ambas as câmaras as aprovaram em tempo recorde por ampla maioria.

— Não se pode comparar a força jurídica de uma DNU, que pode ser eliminada com um golpe de caneta por outro decreto, com a de uma lei aprovada com maioria de votos da oposição, que neutraliza a judicialização e garante segurança jurídica aos investidores — argumentam os legisladores mais colaborativos .

O perfil disruptivo e dicotômico de Milei , porém, parece não admitir essas cinzas. Encorajado por 55,6% do voto popular e por uma imagem ainda mais elevada nas pesquisas, o libertário parece querer aproveitar essa briga com o Congresso para demonstrar à opinião pública quem exerce o poder na Argentina.

Ele não percebe que em ambas as câmaras existe um amplo espectro de forças políticas que, seja por convicção, pragmatismo ou resignação diante da ascensão libertária, estão dispostas a acompanhar os primeiros passos do seu governo.

