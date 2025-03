A- A+

O Starship, maior e mais potente foguete do mundo, desenvolvido pela SpaceX do magnata Elon Musk, explodiu no espaço e deixou um rastro de destroços sobre as Caraíbas. Este é o segundo lançamento consecutivo sem sucesso do programa de foguetes de Elon Musk para missões à Lua e Marte neste ano.

Assim como no teste anterior, realizado em janeiro, a espaçonave sofreu uma falha após o lançamento, resultando em uma chuva de destroços incandescentes que cruzaram o céu da Flórida e das Caraíbas, impactando o tráfego aéreo na região.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram trilhas luminosas no céu de Miami e das Bahamas, evidenciando a explosão e a dispersão dos fragmentos da nave.





A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) anunciou a suspensão temporária de algumas decolagens em aeroportos da Flórida e da Costa Leste, além da redução da velocidade de aeronaves para minimizar o risco de colisões com destroços da Starship. Assim como no teste anterior, realizado em janeiro, o órgão regulador abriu uma investigação sobre o lançamento da SpaceX para apurar as causas do incidente.

A perda desses motores comprometeu o controle da nave e, consequentemente, levou à interrupção da comunicação com a SpaceX.

“O contato final com a Starship ocorreu aproximadamente 9 minutos e 30 segundos após a decolagem”, informou a empresa, que agora analisa os dados da missão para entender melhor o que causou a falha. Apesar do novo revés, a SpaceX reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do foguete, considerado essencial para futuras missões à Lua e a Marte.

