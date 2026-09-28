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SpaceX Megafoguete Starship alcança a órbita terrestre pela primeira vez Nave da SpaceX completou duas voltas ao redor do planeta e lançou 26 satélites Starlink

O megafoguete Starship, de Elon Musk, alcançou a órbita terrestre pela primeira vez nesta segunda-feira (28), durante um voo de teste. O feito é um marco no desenvolvimento desse gigante projetado para futuras missões à Lua e a Marte.

Cerca de 25 minutos depois de decolar do Texas pela manhã, o maior e mais potente foguete já projetado começou a orbitar a Terra e a lançar satélites operacionais.

Sob aplausos prolongados dos engenheiros, esses feitos representaram um verdadeiro avanço para a empresa americana SpaceX, que em junho teve uma estreia na bolsa de valores com grande repercussão.

O gigante prateado e preto apresentou, no entanto, um problema em um dos motores. Por isso, a empresa encurtou o teste, inicialmente previsto para durar cerca de dez horas.

Em vez de dar seis voltas ao redor da Terra, o estágio superior do foguete, a nave, completou apenas duas órbitas antes de descer de forma controlada e pousar na água de maneira um pouco brusca no Pacífico, três horas após o lançamento.

O estágio inferior, que havia impulsionado o conjunto, caiu conforme o previsto nas águas do Golfo do México no início do voo.

Após cerca de dez anos de desenvolvimento e três anos de testes, esse 14º voo de teste do Starship foi sua primeira tentativa de alcançar a órbita terrestre, e a missão atingiu esse objetivo.

"É um feito ter conseguido chegar à órbita", mas o fato de a empresa não ter "conseguido realizar um voo de dez horas e ter tido problemas no motor" impede que o teste seja "um sucesso absoluto", disse à AFP Kathleen Curlee, analista espacial da Universidade de Georgetown.

A decisão das equipes de prosseguir com o teste até o voo orbital foi delicada, pois um dos motores da nave parou prematuramente durante a subida.

Após uma análise técnica e uma breve mudança de rumo, a empresa anunciou que seguiria em frente. "Só iremos à órbita se tudo parecer estar em ordem em todos os aspectos", afirmou Jake Berkowitz, engenheiro da SpaceX, pouco antes da decolagem.

Pressão do público

Esse voo de teste deve, ainda assim, marcar a entrada do Starship em uma nova fase de testes, que incluirá tentativas de reabastecimento de combustível em órbita.

O megafoguete, que Elon Musk quer tornar totalmente reutilizável, ainda precisa superar numerosos desafios técnicos.

O homem mais rico do mundo domina hoje o mercado de lançamentos comerciais com seus foguetes Falcon, parcialmente reutilizáveis, e quer ir além com o Starship. As missões previstas vão do envio de centros de dados ao espaço à colonização de Marte.

Versões modificadas do Starship também devem servir ao programa lunar da Nasa e a voos de longa distância sobre a Terra, mas o desenvolvimento de todos esses projetos sofreu atrasos nos últimos anos.

Por causa de sua recente estreia na bolsa, a SpaceX enfrenta pressão do público e dos investidores para "realizar testes espetaculares", já que o contrário seria "percebido como um fracasso", explicou Curlee antes do voo.

A missão conseguiu lançar 26 satélites Starlink de nova geração, que ampliarão a já gigantesca constelação de internet por satélite da empresa.

Outros três lançamentos de foguetes da SpaceX estão previstos para esta semana após o 14º voo de teste do Starship. Um deles levará uma tripulação de astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

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