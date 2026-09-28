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FOGUETE Megafoguete Starship atinge órbita terrestre pela primeira vez Este foi o 14º teste de voo do foguete desenvolvido pela empresa americana SpaceX

O megafoguete Starship, de Elon Musk, alcançou a órbita terrestre pela primeira vez nesta segunda-feira (28), após um lançamento bem-sucedido do Texas, um marco no desenvolvimento deste gigante projetado para futuras missões para a Lua e Marte.

O colosso preto e prateado da SpaceX, com mais de 120 metros de altitude, subiu em meio a uma densa nuvem de fumaça logo após as 12h48 GMT (09h48 de Brasília) em seu 14º voo de testes.

Logo depois, o estágio superior do foguete, o maior e mais potente já construído, alcançou a órbita terrestre, um passo arriscado, mas indispensável para a continuidade do projeto, segundo a transmissão em vídeo ao vivo da empresa.

Em seguida, começou a colocar na órbita 26 satélites Starlink de última geração, uma das missões previstas para este voo de testes.

Após anos de desenvolvimento e testes realizados no Texas, a empresa de Musk começou em 2023 a lançar o foguete com sua configuração completa, com o acompanhamento de trajetórias suborbitais, mais seguras e menos complexas. Vários testes anteriores terminaram em explosões espetaculares.

Após sucessos e fracassos, o foguete passou por várias modificações.

No entanto, ainda há desafios técnicos enormes antes que o Starship, que Musk pretende tornar totalmente reutilizável, possa ser considerado pronto para voos comerciais ou para chegar a Lua ou Marte.



A 28.000 km/h

Com este novo teste, a SpaceX prevê inaugurar uma "nova fase emocionante" de desenvolvimento, que incluirá testes de reabastecimento do combustível do foguete quando este chegar à órbita.

Como medida preventiva, a nave foi lançada primeiro em trajetória suborbital e depois realizou uma segunda ativação para chegar à órbita, a parte mais difícil da manobra.

Para alcançar uma órbita circular a 275 km da superfície terrestre é necessário atingir uma velocidade de aproximadamente 28.000 km/h.

O foguete deve terminar sua viagem no Oceano Pacífico, após orbitar a Terra seis vezes.

Sua versão inferior, denominada Super Heavy, que impulsionou todo o sistema, deve cair novamente nas águas do Golfo do México logo após a decolagem. Desta vez, a SpaceX não previu recuperá-lo com enormes braços robóticos.

Um lançamento bem-sucedido já constituiria por si só "um êxito", disse à AFP Kathleen Curlee, analista espacial da Universidade de Georgetown, antes do lançamento.

Mas para o público e os novos investidores da SpaceX, as expectativas são, sem dúvida, muito diferentes.

"Precisam realizar testes espetaculares", porque do contrário seria "considerado um fracasso pelo público em geral", disse Curlee.

Fundamentalmente, se for levado em conta que o desenvolvimento do Starship, do qual uma versão modificada foi destinada ao programa lunar da Nasa, sofreu vários atrasos, e que uma empresa chinesa fez avanços recentes no campo dos foguetes reutilizáveis.

No entanto, a SpaceX continua dominando o mercado mundial de lançamentos espaciais graças a seus foguetes Falcon parcialmente reutilizáveis, e fez da exposição a risco seu lema.

Este décimo quarto voo de testes será seguido na mesma semana de outros três lançamentos de foguetes da SpaceX, um dos quais levará uma tripulação

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