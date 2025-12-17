A- A+

Arte Megamural "Porto Vivo" é inaugurado no Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife Pintura é considerada uma das maiores em comprimento na capital pernambucana

Recife ganhou mais um novo megamural para compor sua paisagem. Considerado um dos maiores em comprimento da capital pernambucana, o “Porto Vivo” foi inaugurado nessa terça-feira (16), no Terminal Marítimo de Passageiros, no Bairro do Recife, área central da cidade.

A obra de 1200 m² é assinada por Marquinhos ATG, com a colaboração de Azul de Barros e Léo Gospel, além de Luther, Pene, NGHartes e SGNIK na assistência da intervenção urbana. Todos os artistas autorais envolvidos com essa pintura muralista são pernambucanos.

Visão aérea do megamural "Porto Vivo" | Foto: Alexbigzoom

O tema da arte urbana retrata as operações portuárias e a sua história, o turismo, a tecnologia, a economia e a educação.

"Esse megamural mostra o Porto do Recife como um território vivo, sendo fruto da coletividade, com uma equipe formada por artistas urbanos locais e autorais, durante 23 dias de produção. A criação artística também fortalece a memória e a identidade do Porto do Recife. Além disso, traz uma alegria coletiva proporcionada pela paisagem urbana, a partir de uma composição dinâmica, de cores vibrantes, de formas limpas e de uma narrativa visual acessível, que dialoga com o espaço urbano e o cotidiano da cidade”, destacou o artista visual Marquinhos ATG.

Considerado um dos maiores megamurais em comprimento no Recife, o "Porto Vivo" mede 95m x 9,50m na fachada oeste, e 11,50m x 19,20 na fachada norte.

O mural está localizado onde existe um fluxo de pessoas, com o objetivo de chamar a atenção de quem passa no coração do Recife. Para Marquinhos ATG, sua existência é mais do que uma expressão artística, é uma memória coletiva.

“A criação do mural ‘Porto Vivo’ amplia a visibilidade da história portuária, da cultura pernambucana e das artes urbana e periférica como ferramentas de valorização do território, e da memória coletiva”, complementa.

Artistas visuais pernambucanos Léo Gospel, Marquinhos ATG e Azul de Barros (da esquerda para a direita) | Foto: Alexbigzoom/Divulgação.

A realização do mural é em parceria com a diretoria do Porto do Recife, administrado pelo Governo de Pernambuco.

“Impressiona tanto por sua dimensão — com mais de mil metros quadrados, sendo um dos maiores murais de Pernambuco —, como principalmente pelo seu significado. Uma obra de arte que destaca o protagonismo histórico e turístico do Porto do Recife dentro do desenvolvimento do estado, celebrando a nossa trajetória, a riqueza da nossa cultura e a importância estratégica das operações portuárias para o crescimento do estado”, declarou o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery.

Além do artista principal, dos colaboradores e dos assistentes, a equipe técnica reúne profissionais locais, como Rogério Nascimento (filmagem), Alexbigzoom (fotografia) e Daniel Lima (assessoria de imprensa).

