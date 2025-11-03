A- A+

Rio de Janeiro Megaoperação com 121 mortos: Alexandre de Moraes e Claudio Castro estão reunidos no Rio Audiência ocorre no âmbito da ADPF das Favelas, que monitora a letalidade policial no estado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o governador Claudio Castro estão reunidos no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio. Os dois chegaram ao local de helicóptero. A audiência de Moraes com Castro ocorre no âmbito da ADPF das Favelas, que monitora a letalidade policial no estado. Na semana passada, uma megaoperação policial no Complexo do Alemão e da Penha deixou ao menos 121 mortos. Na avaliação de integrantes do Supremo, a reunião servirá para cobrar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Corte quanto às ações policiais.

Também participam do encontro o secretário de Segurança, Victor Santos; o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes; o secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, além da equipe técnica da área de segurança.

Na semana passada, Moraes determinou a preservação e a documentação integral de todos os elementos materiais relacionados à operação policial mais letal da história do Rio. Moraes estipulou ainda a conservação das perícias e a manutenção das respectivas cadeias de custódia. A medida atendeu a uma solicitação da Defensoria Pública da União (DPU).



