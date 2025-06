A- A+

RIO DE JANEIRO RJ: megaoperação da Polícia Civil no Complexo de Israel leva pânico à av. Brasil e Linha Vermelha Avenida Brasil e Linha Vermelha chegaram a ser fechadas, e motoristas e passageiros ficaram no fogo cruzado

As primeiras horas da manhã desta terça-feira (10) foram de pânico e de tensão para motoristas e passageiros que passavam pela Avenida Brasil e pela Linha Vermelha. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza uma megaoperação em comunidades do Complexo de Israel.



As duas importantes vias expressas foram fechadas na altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. A medida, ainda assim, não conseguiu evitar que ao menos dois homens, que estavam em ônibus diferentes, fossem baleados.

Um passageiro de um ônibus que trafegava pela Avenida Brasil foi atingido enquanto estava sentado em um dos bancos. Identificado como Manoel Américo da Silva, 60 anos, deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Em nota, a unidade afirma que o atendimento foi "perfuração por arma de fogo no dorso".

O passageiro foi submetido a procedimentos de urgência e é assistido pela equipe de cirurgia geral. O estado de saúde é estável.

Em outro ponto, na Linha Vermelha, um motorista de ônibus de uma linha que fazia o trajeto Central x Cabuçu também foi baleado. Ele parece ter sido atingido no braço direito. Nas imagens que já circulam em redes sociais, o profissional aparece deitado no chão, ao lado do coletivo e de um outro veículo. Um motociclista presta ajuda, e outra pessoa também o auxilia.

O homem que faz a gravação, aparece deitado no chão, em frente ao ônibus. Ele fala que está sem blusa porque foi usada para auxiliar em estancar o sangue.

"Tirei a camisa para socorrer o amigo", diz, destacando a tensão da situação. Nas primeiras horas da manhã, mais de 50 linhas de ônibus foram desviadas para evitar as áreas de confronto.

Segundo o Bom Dia Rio, da TV Globo, ainda foram atingidos em mais ao intenso tiroteio ao menos um carro de passeio e um ônibus, que ficou com a marca de bala na porta dianteira.

No momento, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha estão liberadas ao tráfego nos dois sentidos. Mas é preciso ter atenção, uma vez que a polícia pode realizar novos bloqueios.

O que acontece no Complexo de Israel?

A Polícia Civil realiza uma megaoperação no Complexo de Israel, resultado de sete meses de investigações que culminaram na identificação de 44 traficantes sem mandados anteriores e que, agora, são alvos dos agentes.

As apurações feitas pela DRE, com apoio da Delegacia Antissequestro (DAS), da 22ª DP (Penha) e da 33ª DP (Realengo), revelaram uma organização criminosa altamente estruturada e armada, sob a liderança de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos traficantes mais perigosos do estado.



O grupo atua nas comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau.

De acordo com a corporação, atuam na região equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de delegacias da capital, da Baixada e do Interior.

A ação visa a cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Às 9h40, mais de 10 pessoas já tinham sido presas, além de terem sido apreendidos armas e explosivos.

