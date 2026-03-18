Megaoperação em Pernambuco e outros estados mira esquema criminoso e cumpre dezenas de mandados

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Uma megaoperação nesta quarta-feira (18) cumpre 15 mandados de prisão temporária e 49 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de imóveis e veículos e medidas de bloqueio de ativos financeiros que podem alcançar R$ 5 milhões em diferentes cidades de Pernambuco, além de Palma, no Tocantins, e Manaus, no Amazonas.



As investigações, iniciadas em 2023, apontam para um esquema criminoso altamente estruturado e com atuação interestadual responsável por roubos de cargas e veículos de transporte de valores, movimentar grandes quantidades de drogas e promover a circulação ilegal de armas.

Em Pernambuco, estão sendo cumpridos vários mandados de prisão | Foto: Ficco PE/Divulgação

"O grupo também operava um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e terceiros para ocultar a origem ilícita dos recursos e possuía divisão estruturada de funções, com núcleos responsáveis pela liderança, logística criminosa e gestão financeira", informou a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE).

No estado, os mandados da Operação Roça estão sendo cumpridos nos municípios de Orocó, Petrolina, Caruaru, Chã Grande, Pesqueira, Gravatá, Cabrobó, Surubim, Feira Nova, Tamandaré, Pombos e Bezerros, além de Palma (TO) e Manaus (AM).



Segundo a Ficco, a operação tem como foco desarticular a estrutura da organização, interromper suas atividades e atingir diretamente seu núcleo financeiro, considerado essencial para a manutenção do esquema ilícito



A Ficco/PE é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS/PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

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