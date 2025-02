Megaoperação na divisa de Pernambuco com a Paraíba cumpre 127 mandados judiciais

A- A+

Uma megaoperação realizada na divisa de Pernambuco com a Paraíba cumpriu 127 mandados judiciais, sendo 32 de prisão e 95 de busca e apreensão.

A 2ª edição da Operação Divisa Integrada mobilizou 1.151 agentes de segurança pública dos dois estados, entre policiais militares e civis.

A ação, que abrange diversas cidades, entre elas Goiana, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Teixeira e Umbuzeiro, visa o enfrentamento ao tráfico de drogas, de armas e a captura de criminosos foragidos.

Megaoperação começou na última quinta-feira (20) | Foto: PCPE/Divulgação

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, durante o trabalho conjunto, os policiais realizaram abordagens preventivas e repressivas, além de ações de fiscalização e de combate à criminalidade organizada.

Além dos 127 mandados cumpridos, também foram realizadas 26 prisões em flagrante e apreendidas armas de fogo, munições, entorpecentes, veículos e celulares que estavam em posse de suspeitos.

“Desta vez, nós estendemos a Operação Integrada por todo território de divisa, tanto pela Mata Norte, como pelo Agreste e Sertão pernambucano e paraibano. Trabalhamos todos juntos para garantir a segurança das populações que vivem ao longo das divisas", ressaltou o subcomandante geral da PMPE, coronel Ricardo Lopes.

O secretário-executivo de Segurança Pública da Paraíba, Lamark Donato, também destacou os resultados positivos da Operação.

"Esta parceria entre as forças da Paraíba e Pernambuco tem sido fundamental para aumentar a presença da segurança do Estado na região de divisa, atuando com o objetivo de combater e coibir as ações, principalmente, de criminosos que se utilizam da fronteira de um estado para outro, para cometer crimes e se abrigar no estado vizinho”, destacou Donato.



"A Operação Divisa Integrada é altamente relevante para a Polícia Civil, já que a aproximação com as demais Forças nos permite trocas de informações e esclarecimentos de inquéritos abertos nos dois estados que podem ter sido cometidos pela mesma pessoa", pontuou a delegada-geral adjunta da PCPE, Beatriz Leite.

