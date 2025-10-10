Megaoperação no Rio de Janeiro busca conter avanço do CV; 6 suspeitos foram mortos, diz polícia
A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizam na manhã desta sexta-feira, 10, operações simultâneas contra a facção Comando Vermelho em ao menos 16 comunidades do Rio. A ação ocorre nas zonas norte, oeste e sudoeste da capital fluminense, e tem como desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.
De acordo com a PM, seis suspeitos foram mortos durante operação na madrugada desta sexta-feira, no Morro do Juramento, na zona norte do Rio. Os criminosos foram feridos durante a operação, "socorridos para unidades hospitalares da zona norte, mas não resistiram aos ferimentos".
A operação ocorre menos de 24 horas após a morte de Ygor Freitas de Andrade, conhecido como Matuê, apontado como liderança do Comando Vermelho na Gardênia Azul e Cidade de Deus. Segundo a polícia, ele foi morto durante uma operação da Polícia Civil em Campinho, na zona norte, na manhã de quinta-feira, 9. Dois seguranças do traficante também morreram.
Operações em outras regiões da cidade
Além do Morro do Juramento, onde seis morreram, policiais militares e policiais civis atuam em outras 15 comunidades. As equipes do Comando de Operações Especiais da Corporação (COE), da PM, realizam uma operação para reprimir o crime organizado em comunidades na Cidade de Deus, Jordão, Chacrinha, Caixa D’água, Bateau Mouche e Pendura Saia, em Jacarepaguá.
Já policiais civis dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC), das Subsecretarias de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) e de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) atuam em no Morro do Banco, Tijuquinha, Muzema, Rio das Pedras e Sítio do Pai João. Ao todo, 500 policiais participam das diligências.