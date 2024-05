A- A+

colisão Megaoperação vai retirar nesta segunda (20) navio que bateu em ponte de Baltimore, nos EUA O M/V Dali colidiu com a ponte em 26 de março, causando a morte de seis trabalhadores da construção civil, e permaneceu no rio Patapsco desde então

Dois meses após a colisão do navio-cargueiro Dali com a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos, a enorme embarcação vai ser retirada da baía onde está preso. O navio estava preso no local desde o acidente, em 26 de março, e parte da estrutura da ponte precisou ser implodida para liberar o tráfego marítimo. Segundo as autoridades locais, o procedimento é considerado "complexo".

O Comando Unificado, uma coleção de agências locais e federais que está gerenciando a operação, disse em um comunicado que o navio já estava sendo preparado para ser reflutuado na maré alta desta madrugada

"O sequenciamento de reflutuação e trânsito é deliberadamente projetado para garantir que todo o pessoal de resposta ao redor do M/V Dali mantenha o controle do navio, desde a reflutuação, o trânsito até o atracamento em um terminal marítimo local", disse o comando.

A primeira etapa será uma avaliação de engenheiros, que planejam liberar algumas das âncoras e linhas de amarração ainda presas a ele, e remover, parte ou todo o 4,7 milhões de litros de água que foram bombeados para o navio para compensar o peso removido pelo corte de precisão em 13 de maio.

Quando o navio estiver totalmente livre dos destroços e em mar aberto, cinco rebocadores devem escoltar o Dali por quatro quilômetros até um porto local, a uma velocidade máxima de menos de dois quilômetros por hora.

O acidente

O incidente causou a morte de seis trabalhadores da construção civil. Além disso, o acesso ao Porto de Baltimore foi paralisado. Um vídeo mostra o momento em que a estrutura de ferro presa à proa do navio, com peso calculado em aproximadamente 4 mil toneladas, é explodida e cai na água.

Segundo a emissora americana CBS, a reabertura total do canal principal do rio Patapsco e a normalização do acesso ao porto seguem previstas para o fim de maio.

A explosão da ponte foi feita com pequenos dispositivos colocados em toda a extensão da estrutura e acionados após serem cobertos com um tipo de adesivo. Pessoas em um raio de 2 mil metros foram orientadas a utilizar proteção auditiva.

Segundo o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, esta foi a maneira mais rápida e segura de remover os destroços que prendiam o Dali no local. Durante a ação, a embarcação permaneceu com 20 tripulantes à bordo, a fim de manter o navio operacional.

Desabamento da ponte

A ponte Francis Scott Key, inaugurada em 1977, cruza o rio Patapsco, na região do porto de Baltimore, e é uma importante via local. Mais de 12,4 milhões de veículos cruzaram a ponte em 2023, segundo um relatório do governo do estadual. Quando a estrutura foi inaugurada, o New York Times informou que os custos de construção totalizaram US$ 141 milhões, o que equivale a cerca de US$ 735 milhões (R$ 3,6 bilhões) em valores atuais.

Quando a ponte de Baltimore desmoronou?

A estrutura colapsou por volta da 01h30 (02h30 em Brasília), quando um navio-cargueiro de cerca de 300 metros de comprimento, carregado de contêineres, chocou-se contra um dos pilares de apoio centrais da ponte, provocando uma reação em cadeia. De acordo com uma declaração de Richard Worley, comissário de polícia de Baltimore, não há indicação de que a colisão tenha sido intencional.

De acordo com o governador de Maryland, a tripulação do navio enviou um pedido de socorro antes do choque contra a estrutura. Fontes ouvidas pelo New York Times afirmam que a embarcação relatou perda de propulsão por um problema elétrico antes da batida.

"Estamos gratos por, entre o 'mayday' e o colapso, termos tido funcionários que foram capazes de começar a parar o fluxo de tráfego para que mais carros não estivessem na ponte", disse Moore.

Como é o navio que colidiu contra a Ponte de Baltimore?

Antes de iniciar a viagem, o Dali retornou do Panamá aos EUA em 19 de março, ancorando em Nova York. Chegou então no sábado a Baltimore, onde passou dois dias no porto. A Maersk, gigante da navegação, disse em comunicado que transportava carga da empresa. A embarcação era operada pela Synergy Group.

De acordo com um comunicado emitido pelos proprietários do navio, a Grace Ocean Investment, a embarcação tinha dois timoreiros a bordo. Não está claro o total de tripulantes, mas todos foram contabilizados, segundo a empresa.

