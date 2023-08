Meghan Markle: adesivo calmante usado pela duquesa é criticado como 'pseudociência'; entenda

A- A+

"Mude o seu estado mental sem usar drogas", diz um anúncio da Nucalm, empresa australiana que fabrica adesivos que enviam sinais calmantes ao cérebro.

Recentemente, o uso do dispositivo provocou discussão por causa da ex-atriz Meghan Markle, que foi vista, nos Estados Unidos, usando o acessório em um dos pulsos, chegando a ganhar a alcunha de "pseudociência".

Anunciado como um produto que ajuda no relaxamento para dormir e que aumenta concentração durante exercícios físicos, o adesivo, de acordo com a Nucalm, "aumentam a profundidade da resposta de relaxamento" a partir do envio de ondas que imitam as frequências naturais dos neurotransmissores no corpo do sistema nervoso, o que faz aumentar o nervo vago e inicia o processo de desaceleração do corpo.

De acordo com o jornal inglês DailyMail, a empresa até publicou uma imagem de Meghan usando os adesivos com a seguinte legenda: "Sim, esse é o adesivo de bio-sinalização NuCalm, uma ferramenta para obter o máximo benefício clínico de sua assinatura NuCalm". Porém, na tarde desta segunda-feira (14), a publicação não estava nas redes sociais.

O pacote com 20 adesivos custa US$ 80, o equivalente a aproximadamente R$ 400 reais. A venda acontece no site da própria marca.

O acessório que conquistou até mesmo a esposa do príncipe Harry, no entanto, é contestado por especialistas. Segundo Guy Leschziner, professor do departamento de neurologia do King's College, de Londres, apontou o dispositivo como uma "pseudociência":

— Isso soa como pseudociência. Como é possível afirmar que 20 minutos de sono usando esse dispositivo equivalem a duas horas de sono profundo normal? Eu simplesmente não entendo — disse o especialista ao jornal inglês The Telegraph.

Mas o diretor da empresa, Jim Poole, argumenta que os efeitos tranquilizantes do adesivo são reais, afirmando que os benefícios são um "milagre":

— A NuCalm é mágica. É um milagre. É o antídoto perfeito para a agudeza dos nossos tempos estressados e mudará sua vida.

Veja também

Mais Médicos Curso de formação do Mais Médicos conta com 1 mil profissionais