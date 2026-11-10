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FAMÍLIA REAL Meghan Markle reaparece de forma discreta em primeira viagem após a prisão do pai Os duques de Sussex foram recebidos por uma multidão de fotógrafos ao chegarem ao Parlamento Europeu para um evento sobre os perigos que as crianças enfrentam na internet

Meghan Markle reapareceu em público nesta terça-feira (10), pela primeira vez desde que seu pai foi preso por suposta posse de pornografia infantil, mas manteve uma postura discreta durante sua visita a Bruxelas ao lado de seu marido, o príncipe Harry.

Os duques de Sussex foram recebidos por uma multidão de fotógrafos ao chegarem ao Parlamento Europeu para um evento sobre os perigos que as crianças enfrentam na internet.

"A senhora vai dizer algo sobre seu pai?", perguntou um repórter à duquesa, depois que Thomas Markle, com quem ela rompeu o contato há anos, foi preso na sexta-feira, na Flórida, por posse de "material de abuso sexual infantil". Ela não respondeu.

Mais tarde, ao ser recebida pela presidente do Parlamento, Roberta Metsola, a duquesa parecia relaxada. Estava previsto que ambos falassem durante o evento, mas, no fim, apenas Harry tomou a palavra.

A duquesa, de 45 anos, foi fotografada conversando com a mãe de um adolescente que cometeu suicídio em 2017, após a publicação, na internet, de uma imagem do jovem nu.

No entanto, ela não estava presente na sala quando Harry participou de um evento com ativistas, no qual ele criticou duramente as grandes empresas de tecnologia por se recusarem a implementar mudanças para proteger as crianças.

Em uma conversa com autoridades europeias sobre a proteção de crianças na internet, Harry reafirmou o compromisso do casal com essa causa.

O príncipe elogiou a União Europeia por seus esforços em restringir as empresas de tecnologia, por meio de um plano que visa proibir o uso de redes sociais por menores de 13 anos, além de estabelecer um acesso limitado e supervisionado para menores de 15 anos.

Os duques também inauguraram, no Parlamento Europeu, o "Lost Screen Memorial", uma instalação concebida pela fundação deles, Archewell, composta por telas gigantes de celular que exibem retratos de crianças e adolescentes cujas mortes estão relacionadas às redes sociais.

"Um mundo sem lei"

"Minha esposa e eu quisemos dar voz aos pais", explicou o príncipe em seguida, durante uma mesa-redonda na qual lançou um ataque frontal contra as gigantes da tecnologia.

"Ficou muito claro que este problema não vai desaparecer, que cada vez mais crianças tiram a própria vida ou sofrem danos irreversíveis, que cada vez mais pais sofrem e que as empresas envolvidas se recusam a promover mudanças", afirmou.

Harry criticou duramente "um punhado de pessoas muito poderosas que gostariam que o mundo das redes sociais fosse um mundo sem lei".

"Na luta coletiva dos pais contra essas empresas gigantes nos Estados Unidos, finalmente há um pouco de justiça", comemorou, referindo-se aos processos judiciais contra várias redes sociais.

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