TESTE Meia, cadarço, tênis: o teste de mobilidade indicado por Harvard que viralizou nas redes Para realizá-lo é preciso apenas um tênis com cadarço desfeito e uma meia

Quer saber se você tem boa mobilidade, flexibilidade e estabilidade no corpo? A revista Harvard Health, que conta com artigos de médicos da Universidade de Harvard, orienta como realizar o "Old man test" (Teste do homem idoso, traduzido do inglês).

Segundo a publicação, não é uma medida científica para calcular aptidão física, mas sim uma forma de enxergar se o idoso apresenta pontos de fraqueza. O que, por sua vez, pode indicar a necessidade de procurar ajuda médica.

Como fazer o 'Old man test'?

O primeiro passo é ficar descalço em uma superfície estável (que não seja fofa nem escorregadia) próximo a uma parede, para caso seja necessário um apoio.

Depois, coloque os sapatos e as meias no chão, à sua frente. Os sapatos devem ter cadarços que precisam ser desamarrados.

Em seguida, levante um pé do chão. Ao fazer isso, incline-se, tente calçar a meia sem deixar o pé tocar o chão.

Depois de calçar a meia, mantenha o pé levantado. Incline-se, pegue o sapato, calce ele e amarre. Só depois de amarrar o sapato você pode abaixar o pé.

Repita a sequência com o outro pé.

Dessa forma, o teste ajuda a identificar se esses simples movimentos são algo fácil ou causam dificuldade extrema. Isso pode ser resolvido com a realização de exercícios físicos focados em cada área de maior fraqueza. Mas, o mais indicado é procurar um profissional da saúde que possa orientar sobre o que fazer para melhorar.

